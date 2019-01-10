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На взятке в США задержали адвоката депутата Киевского облсовета

На взятке в США задержали адвоката депутата Киевского облсовета
07:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости мира: 4 января 2019 года подозреваемый подтвердил свои преступные намерения во время встречи с майором полиции.

Военная прокуратура Центрального региона задержала адвоката директора одного из государственных предприятий, депутата Киевского областного совета на попытке подкупа майора полиции, сообщила пресс-служба Военной прокуратуры.

"Установлено, что задержанный является адвокатом и оказывает правовую помощь директору одного из государственных предприятий, который одновременно является депутатом Киевского областного совета. Указанный директор госпредприятия не сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии после приобретения автомобиля и недвижимого имущества", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что м - начальника отдела противодействия коррупции предоставить заместителю начальника управления неправомерную выгоду в размере $1 тыс. США.

"Эту сумму он предложил офицеру полиции за несоставление протоколов об административных правонарушениях, связанных с коррупцией по указанному директору, предусмотренных ч.2 ст.172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях и за непривлечение его к административной ответственности", - рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что 4 января 2019 года подозреваемый подтвердил свои преступные намерения во время встречи с майором полиции. А 9 января во время очередной встречи с офицером полиции, подозреваемый передал ему часть неправомерной выгоды в размере $900 США, после чего его задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Прокуратура сообщила задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины, подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения.

Предмет неправомерной выгоды изъят.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия.

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США, Взятка, Задержан адвокат в США, Задержан адвокат на взятке, Адвокат депутата Киевского облсовета.
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