В Германии умер 95-летний украинец, обвинявшийся в сотрудничестве с нацистами

Новости мира: В Германии умер 95-летний украинец Яков Палий, которого обвиняли в том, что во время Второй мировой войны он был надзирателем в нацистском концлагере в Польше.

В Германии умер 95-летний выходец из Украины Яков Палий, который во время Второй мировой войны был надзирателем в нацистском концлагере. Об этом в четверг вечером сообщило немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeutung.

По информации издания, Палий умер в среду в доме престарелых в городе Алене. В августе 2018 Палия, у которого нет гражданства, депортировали из США в Германию.

Яков Палий родился на территории Польши в селе Пьядики, которое сейчас является частью Украины. Он иммигрировал в США в 1949 году и получил гражданство в 1957 году.

В 2003 году стало известно, что во время войны он служил в охране нацистского концентрационного лагеря Травники в оккупированной Польше. Федеральный судья США отозвал гражданство Палия, а через год был выдан ордер на его депортацию. В 2005 году апелляция Палия на решение суда была отклонена.

Дипломатические споры между Вашингтоном и Берлином о депортации Палия продолжались аж 14 лет, прежде чем было принято окончательное решение. Соединенные Штаты неоднократно настаивали на принятии Палия Германией. Американская администрация, сенаторы, конгрессмены и представители еврейских общин в Америке настаивали, что лица, которые служили национал-социалистическому режиму, не должны проводить свои последние годы в Соединенных Штатах.

21 августа 2018 года по решению суда США Палий был депортирован в Германию. Он считался последним живым пособником нацистов, который жил в Соединенных Штатах.