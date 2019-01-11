Трамп анонсировал упрощение въезда в США для отдельной категории мигрантов

Новости мира: Трамп пообещал содействовать миграции в США квалифицированных специалистов.

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter анонсировал позитивные новости для держателей виз H1-B, по которым в США работают представители высоковостребованных специальностей.

"Владельцы рабочих виз H1-B могут быть уверены, что в скором времени будут введены изменения, которые принесут упрощение и стабильность вашего пребывания в США, включительно с потенциальной возможностью получения гражданства для владельцев таких виз. Мы хотим поощрять талантливых и высококвалифицированных лиц строить карьеру в США", - заявил президент США в Twitter.

Рабочие визы H-1B, как и визы L-1, дают американским и международным работодателям, которые работают в США, возможность нанимать на работу непосредственно в Соединенных Штатах иностранных работников.

За этими визами, среди прочего, в США прибывает значительное количество профессионалов ИТ-индустрии, включая с украинскими и российскими программистами. Многочисленные сайты в украиноязычном и русскоязычном Интернете, которые дают советы программистам по поводу трудоустройства в США, обращают особое внимание на предпосылки получения данных виз.