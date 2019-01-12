Европейские дипломаты пожаловались США на санкции против "Русала"

Новости мира: Группа европейских послов отправила открытое письмо в Конгресс США с просьбой снятия санкций против компании "Русал" российского олигарха Дерипаски.

Несколько послов ЕС, возглавляемых Дэвидом О`Салливаном, призывали Конгресс США, в частности демократов, поддержать идею отмены санкции против компании "Русал" российского олигарха Олега Дерипаски.

Этот призыв они оформили в виде открытого письма от 4 января председателю комитета Конгресса США по внешней политике, представителю Демократической партии Элиоту Энгель, а также Чаку Шумеру, представляющего демократическое меньшинство Сената.

Это письмо было подписано послам из Австрии, Швеции, Великобритании, Ирландии, Италии, Германии, Франции.

Послы объяснили эту просьбу «большими проблемами» с высокими ценами в Европе на алюминиевую продукцию в связи с американскими санкциями.

Они считают, что освобождение «Русала» и ее материнской En+ от санкций позволит сохранить рабочие места для 75 тысяч людей в Европейском Союзе, а также противостоять поставкам из Китая.

Письменное обращение было отправлено до поездки министра финансов США Стивена Мнучина на Капитолийский холд для ответов на вопросы касательно отмены санкций в декабре против трех фирм, которые связаны с бизнесом Дерипаски. Мнучин подтвердил получения «комментариев европейцев», сообщает Politico.

Минфин США поставил условие снятие санкций, а именно — реструктуризация «Русала», его материнской En+, а также EuroSibEnergo ради уменьшения контрольных пакетов Дерипаски, находящегося в санкционном списке Министерства финансов США. В мае 2018 года бизнесмен Олег Дерипаска вышел из состава директоров «Русала».