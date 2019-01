''Я намного жестче'': Трамп сделал громкое заявление

Президент США Дональд Трамп заявил, что его политика в отношении России является едва ли не самой жесткой за все время, особенно в последний период, но он хотел бы иметь дружеские отношения с Москвой.

Об этом глава Белого дома написал в субботу в Twitter.

"Я был более жестким относительно России, чем Обама, Буш или Клинтон. Возможно, даже жестче, чем любой другой президент. Но в то же время, как я часто говорил, наладить отношения с Россией - это хорошо, а не плохо. Я очень надеюсь, что когда-то у нас снова будут хорошие отношения с Россией!", - отметил президент США.

I have been FAR tougher on Russia than Obama, Bush or Clinton. Maybe tougher than any other President. At the same time, & as I have often said, getting along with Russia is a good thing, not a bad thing. I fully expect that someday we will have good relations with Russia again!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2019 г.