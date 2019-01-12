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''Я намного жестче'': Трамп сделал громкое заявление

''Я намного жестче'': Трамп сделал громкое заявление
18:28 Сегодня Телеграф

Новости мира: Дональд Трамп поставил себе в заслугу очень жесткую позицию по отношению к Российской Федерации.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его политика в отношении России является едва ли не самой жесткой за все время, особенно в последний период, но он хотел бы иметь дружеские отношения с Москвой.

Об этом глава Белого дома написал в субботу в Twitter.

"Я был более жестким относительно России, чем Обама, Буш или Клинтон. Возможно, даже жестче, чем любой другой президент. Но в то же время, как я часто говорил, наладить отношения с Россией - это хорошо, а не плохо. Я очень надеюсь, что когда-то у нас снова будут хорошие отношения с Россией!", - отметил президент США.

Как известно, в Соединенных Штатах продолжается расследование во главе с спецпрокурором Робертом Мюллером относительно вмешательства РФ в президентские выборы в США и возможного сговора с россиянами членов команды Трампа.

Напомним, встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не будет возможна до тех пор, пока Россия не освободит задержанные в Керченском проливе украинские корабли и их экипажи, заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон.

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США, Россия, Дональд Трамп.
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