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Служебный пес "обнюхался" экстази во время досмотра посетителя рейв-круиза в США

Служебный пес &quot;обнюхался&quot; экстази во время досмотра посетителя рейв-круиза в США
01:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости мира: Пес получил передозировку наркотика во время проверки пассажиров рейв-круиза.

Служебная собака из Флориды получила передозировку наркотиками, пока проверяла пассажиров круиза Holy Ship! – трехдневного "плавучего" фестиваля электронной музыки в Карибском море.

После внимательного обнюхивания одного из пассажиров пес по кличке Джейк начал странно себя вести.

По словам офицеров, собака потеряла координацию и чувствовала судороги. Об этом сообщает Newsweek. 

Полицейские предположили, что их коллега-таки нашел наркотики – Джейку дали препарат Narcan, который используют для нейтрализации симптомов передозировки у людей. Также хвостатого отвезли к ветеринару – сейчас Джейк идет на поправку и скоро вернется к службе.

Анализы показали, что Джейку стало плохо из-за экстази. Копы определили, какой из пассажиров виноват в этом – его задержали и арестовали. В своих трусах мужчина прятал сразу несколько видов наркотиков: экстази и амфетамин.

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Наркотики, Экстази, Служебный пес, Holy Ship!.
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