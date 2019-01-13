Скачать
Воскресенье, 13.01.2019
Пожар на химическом заводе в Калуше: есть ли угроза для населения
Пожар на химическом заводе в Калуше: есть ли угроза для населения
Итоги 12 января: Взрывы в Париже и Киеве, допрос Гриценко и рекорд &quot;Шатдауна&quot; в США
Итоги 12 января: Взрывы в Париже и Киеве рекорд "Шатдауна" в США
Украинка Лопатецкая выиграла четвертый профессиональный титул
Украинка Лопатецкая выиграла четвертый профессиональный титул
Старый Новый год 2019: обряды и ритуалы на деньги, удачу и любовь
Старый Новый год 2019: обряды и ритуалы на деньги, удачу и любовь

СМИ: Трамп скрывал от Белого Дома детали бесед с Путиным

СМИ: Трамп скрывал от Белого Дома детали бесед с Путиным
09:21 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира: Трамп встречался с Путиным пять раз, однако ни об одном из их переговоров администрация Белого дома не располагает детальными сведениями.

Президент США Дональд Трамп скрыл детали своих личных встреч с президентом РФ Владимиром Путиным от чиновников своей администрации. Об этом пишет The Washington Post.

"Президент Трамп изо всех сил старался скрыть детали своих бесед с российским президентом Владимиром Путиным, в том числе, по крайней мере, один раз пытался завладеть записями своего переводчика и давал указание лингвисту не обсуждать то, что ему известно, с другими должностными лицами администрации", - пишет газета со слов действующих и бывших чиновников.

По данным издания, Трамп так поступил после встречи с Путиным в 2017 году в Гамбурге, на которой также присутствовал тогдашний госсекретарь Рекс Тиллерсон. Чиновники узнали об этих действиях Трампа, когда советник Белого дома и высокопоставленный чиновник из государственного департамента запросили дополнительную информацию о переговорах у переводчика.

Эти ограничения, пишет WP, являются частью более широкой схемы, которой Трамп защищает свои связи с Путиным от общественного контроля и не позволяет даже высокопоставленным чиновникам в его собственной администрации знать все, что он сказал одному из главных противников Соединенных Штатов.

В результате, американские чиновники заявили, что нет подробных данных, даже в секретных документах, о личных встречах Трампа с российским лидером в пяти местах за последние два года.

''Я намного жестче'': Трамп сделал громкое заявление

Такой пробел был бы необычным для любого президента, и это при том, что, по данным разведки, Россия пыталась вмешаться в выборы в США, чтобы помочь Трампу победить.

Бывшие американские чиновники заявили, что поведение Трампа противоречит известной практике предыдущих президентов, которые полагались на помощников, которые присутствовали на встречах и делали подробные записи и делились ими с другими должностными лицами и департаментами.

Строуб Тэлботт, бывший заместитель госсекретаря, который в 1990-х гг участвовал в более чем дюжине встреч между президентом Биллом Клинтоном и тогдашним российским президентом Борисом Ельциным, заявил, что такая секретность "не только необычна по историческим меркам, но и возмутительна".

"Это затрудняет работу правительства США - экспертов и советников, а также должностных лиц правительства, которые должны служить [президенту], - и это, безусловно, дает Путину гораздо больше возможностей для манипулирования Трампом", - заявил он.

В свою очередь, как пишет издание, представитель Белого дома оспорил эту точку зрения, заявив, что администрация Трампа стремится "улучшить отношения с Россией" после того, как администрация Обамы "провела провальную политику "перезагрузки", которая стремилась к взаимодействию ради взаимодействия".

Болтон: Встреча Путина и Трампа не состоится, пока РФ не вернет Киеву корабли и моряков

Администрация Трампа "ввела значительные новые санкции в ответ на злонамеренную деятельность России", сказал представитель, на условиях анонимности и отметил, что Тиллерсон в 2017 году "дал подробный отчет о встрече сразу после нее другим должностным лицам США в частном порядке, также как и представителям прессы".

Союзники Трампа говорят, что, по его мнению, присутствие подчиненных ухудшает его способность устанавливать отношения с Путиным.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Владимир Путин, Белый дом, Дональд Трамп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В СБУ объяснили, почему вызвали Гриценко на допрос
02 Гороскоп на сегодня, 13 января 2019: все знаки Зодиака
03 "Согласие на секс": Супрун объяснила действие новых поправок в Уголовный кодекс
04 Старый Новый год 2019: обряды и ритуалы на деньги, удачу и любовь
05 НБУ выставляет на аукцион неразрезанные листы банкнот
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода в Украине изменится: морозы утихнут, но метели не уйдут
Синоптики дали прогноз погоды на Старый Новый год
Трамп предложил Ким Чен Ыну новую встречу: Указал время и место
Трамп предложил Ким Чен Ыну новую встречу: Указал время и место
В Париже во время протестов &quot;желтых жилетов&quot; произошли стычки с полицией, сотни задержанных
Протесты "желтых жилетов" во Франции: сотни задержанных
Рецепт дня: салат Мимоза
Рецепт дня: салат Мимоза
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь