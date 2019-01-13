СМИ: Трамп скрывал от Белого Дома детали бесед с Путиным

Новости мира: Трамп встречался с Путиным пять раз, однако ни об одном из их переговоров администрация Белого дома не располагает детальными сведениями.

Президент США Дональд Трамп скрыл детали своих личных встреч с президентом РФ Владимиром Путиным от чиновников своей администрации. Об этом пишет The Washington Post.

"Президент Трамп изо всех сил старался скрыть детали своих бесед с российским президентом Владимиром Путиным, в том числе, по крайней мере, один раз пытался завладеть записями своего переводчика и давал указание лингвисту не обсуждать то, что ему известно, с другими должностными лицами администрации", - пишет газета со слов действующих и бывших чиновников.

По данным издания, Трамп так поступил после встречи с Путиным в 2017 году в Гамбурге, на которой также присутствовал тогдашний госсекретарь Рекс Тиллерсон. Чиновники узнали об этих действиях Трампа, когда советник Белого дома и высокопоставленный чиновник из государственного департамента запросили дополнительную информацию о переговорах у переводчика.

Эти ограничения, пишет WP, являются частью более широкой схемы, которой Трамп защищает свои связи с Путиным от общественного контроля и не позволяет даже высокопоставленным чиновникам в его собственной администрации знать все, что он сказал одному из главных противников Соединенных Штатов.

В результате, американские чиновники заявили, что нет подробных данных, даже в секретных документах, о личных встречах Трампа с российским лидером в пяти местах за последние два года.

Такой пробел был бы необычным для любого президента, и это при том, что, по данным разведки, Россия пыталась вмешаться в выборы в США, чтобы помочь Трампу победить.

Бывшие американские чиновники заявили, что поведение Трампа противоречит известной практике предыдущих президентов, которые полагались на помощников, которые присутствовали на встречах и делали подробные записи и делились ими с другими должностными лицами и департаментами.

Строуб Тэлботт, бывший заместитель госсекретаря, который в 1990-х гг участвовал в более чем дюжине встреч между президентом Биллом Клинтоном и тогдашним российским президентом Борисом Ельциным, заявил, что такая секретность "не только необычна по историческим меркам, но и возмутительна".

"Это затрудняет работу правительства США - экспертов и советников, а также должностных лиц правительства, которые должны служить [президенту], - и это, безусловно, дает Путину гораздо больше возможностей для манипулирования Трампом", - заявил он.

В свою очередь, как пишет издание, представитель Белого дома оспорил эту точку зрения, заявив, что администрация Трампа стремится "улучшить отношения с Россией" после того, как администрация Обамы "провела провальную политику "перезагрузки", которая стремилась к взаимодействию ради взаимодействия".

Администрация Трампа "ввела значительные новые санкции в ответ на злонамеренную деятельность России", сказал представитель, на условиях анонимности и отметил, что Тиллерсон в 2017 году "дал подробный отчет о встрече сразу после нее другим должностным лицам США в частном порядке, также как и представителям прессы".

Союзники Трампа говорят, что, по его мнению, присутствие подчиненных ухудшает его способность устанавливать отношения с Путиным.