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Трамп отреагировал на обвинения в сокрытии подробностей встречи с Путиным

Трамп отреагировал на обвинения в сокрытии подробностей встречи с Путиным
10:34 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира: Дональд Трамп заявил, что у него нет потребности скрывать какую-либо информацию о своих разговорах с Путиным.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не скрывает ничего о своих разговорах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в телефонном интервью телеканалу Fox News.

"Мне все равно. У меня были такие беседы, как и у любого президента...ты садишься с президентами различных стран, я делаю это со всеми странами. У нас была отличная беседа. Мы говорили об Израиле, об обеспечении безопасности Израиля, о многих других вещах. И это было отличное обсуждение. Я ничего не скрываю", - заявил Трамп на просьбу журналистки ответить на обвинения Washington Post о том, что он скрывает детали встреч Путиным.

Трамп в свою очередь заявил, что WP принадлежит американскому миллиардеру Джеффу Безосу и он использует издание в качестве лоббиста интерсов своей компании Amazon.

Он продолжил, что, мол, этих людей не интересуют детали его встреч с другими президентами, но когда речь идет о Путине они спрашивают: "О чем они говорили?".

Напомним, газета The Washington Post, ссылаясь на действующих и бывших высокопоставленных чиновников, сообщила, что Трамп якобы скрывает детали своих переговорв с Путиным. В частности встречи в Гамбурге в 2017 году. По данным издания, даже в секретных документах нет подробной информации о личных встречах Трампа с Путиным в пяти местах за последние два года.

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США, Владимир Путин, Washington Post, Дональд Трамп.
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