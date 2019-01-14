Аляску всколыхнуло землетрясение

Новости мира: На Аляске в окрестностях Анкориджа произошло землетрясение магнитудой 5,4.

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло возле города Анкоридж, что в американском штате Аляска.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на Геологическую службу США.

"Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в воскресенье возле города Анкоридж в штате Аляска", - говорится в публикации.

Пока не сообщается ни о пострадавших, ни о нанесенном вреде.

Отмечается, что эпицентр был зафиксирован в 11 километрах, в районе Пойнт Маккензи, на глубине 40 километров.

Аляска считается одним из самых сейсмоактивных регионов на Земле, где ежегодно происходит до 40 тыс. подземных толчков различной мощности. Самое крупное землетрясение было зафиксировано 27 марта 1964 года. Тогда сила толчков достигла 9,2 балла, вызвав цунами, в результате которого погибло 130 человек. Это было самое мощное задокументированное землетрясение в истории США.