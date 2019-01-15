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Сладкая авария: в США перевернулась цистерна с жидким шоколадом

Сладкая авария: в США перевернулась цистерна с жидким шоколадом
12:09 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter.com/Arizona_DPS

Новости мира: В США в результате аварии на трассу вылилось больше 150 тысяч литров жидкого шоколада.

В американском штате Аризона перевернулся грузовик с прицепом-цистерной, перевозивший жидкий шоколад. В результате аварии на дорогу вылилось более 150 тысяч шоколада, сообщает местное управление безопасности в Twitter.

"Это река шоколада, которая заблокировала/ разлилась в на трассе I-40 в районе 211 мили к востоку от Флагстафа. Автоцистерна, перевозившая 40 тысяч галлонов (1 американский галлон равен приблизительно 3,8 литра - ред.) жидкого шоколада, перевернулась. Это будет сладкая уборка!", - говорится в сообщении.

Как сообщает CNN, в результате ДТП никто не пострадал. Цистерна, в которой находился шоколад, получила значительные повреждения, и чтобы поднять ее с проезжей части пришлось вылить все содержимое в канаву.

Пресс-секретарь департамента Барт Грейвс подчеркнул, что ущерба окружающей среде нанесено не было, так как в цистерне находилась биоразлагаемая жидкость.

Как сообщалось, в американском штате Нью-Джерси денежные купюры, выпавшие на трассу из инкассаторской машины, привели к нескольким авариям.

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США, ДТП, Авария, Шоколад.
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