Сладкая авария: в США перевернулась цистерна с жидким шоколадом

Новости мира: В США в результате аварии на трассу вылилось больше 150 тысяч литров жидкого шоколада.

В американском штате Аризона перевернулся грузовик с прицепом-цистерной, перевозивший жидкий шоколад. В результате аварии на дорогу вылилось более 150 тысяч шоколада, сообщает местное управление безопасности в Twitter.

"Это река шоколада, которая заблокировала/ разлилась в на трассе I-40 в районе 211 мили к востоку от Флагстафа. Автоцистерна, перевозившая 40 тысяч галлонов (1 американский галлон равен приблизительно 3,8 литра - ред.) жидкого шоколада, перевернулась. Это будет сладкая уборка!", - говорится в сообщении.

Как сообщает CNN, в результате ДТП никто не пострадал. Цистерна, в которой находился шоколад, получила значительные повреждения, и чтобы поднять ее с проезжей части пришлось вылить все содержимое в канаву.

Пресс-секретарь департамента Барт Грейвс подчеркнул, что ущерба окружающей среде нанесено не было, так как в цистерне находилась биоразлагаемая жидкость.

Как сообщалось, в американском штате Нью-Джерси денежные купюры, выпавшие на трассу из инкассаторской машины, привели к нескольким авариям.