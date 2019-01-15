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"Российское дело": кандидат в генпрокуроры США просит огласить результаты

&quot;Российское дело&quot;: кандидат в генпрокуроры США просит огласить результаты
18:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Кандидат на пост генпрокурора США выступил за обнародование результатов расследования Мюллера.

Кандидат на пост генпрокурора США Уильям Барр во вторник заявил, что считает необходимым, чтобы Конгресс и общественность были проинформированы о результатах расследования спецпрокурора по "российскому делу" Роберта Мюллера.

"Я считаю, что очень важно, чтобы общественность и Конгресс были проинформированы относительно результатов работы спецпрокурора", - сказал У.Барр, выступая перед сенаторами на слушаниях об утверждении его кандидатуры.

Позже в ходе слушаний он уточнил, что после получения доклада от Р.Мюллера он готов будет сообщить об этих результатах общественности столько, сколько будет возможно "в соответствии с действующими нормативными актами и законами".

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Он также отметил важность того, чтобы Р.Мюллер смог полностью завершить свое расследование.

"Я считаю, что чрезвычайно важно позволить спецпрокурору завершить его расследование", - добавил кандидат на пост генпрокурора США. При этом У.Барр отметил, что исходит из того, что Р.Мюллер уже серьезно продвинулся в своей работе.

У.Барр отрицательно ответил на вопрос о возможности участия Р.Мюллера в "охоте на ведьм". Президент США Дональд Трамп неоднократно называл расследование спецпрокурора по "российскому делу" - "охотой на ведьм".

"Я не думаю, что Мюллер мог быть вовлечен в "охоту на ведьм"", - заявил он.

По мнению У.Барра, Р.Мюллер способен хорошо справиться с порученной ему работой.

Кроме того, У.Барр подчеркнул, что давно знает Р.Мюллера и уважает его. У.Барр пообещал, что в случае утверждения его кандидатуры он будет курировать работу спецпрокурора, основываясь исключительно на правовых нормах.

"Я знаю Мюллера уже 30 лет... Я испытываю величайшее уважение к нему и его выдающемуся послужному списку", - сказал он.

Кандидат на пост генпрокурора США пообещал, что в случае утверждения намерен изучить ситуацию с негласным расследованием ФБР относительно связей американского лидера с Россией.

Джефф Сешнс в начале ноября подал на имя Д.Трампа прошение об отставке. На сегодняшний день временно исполняет обязанности генпрокурора глава канцелярии ведомства Мэтью Уитакер. В начале декабря Д.Трамп предложил на пост генпрокурора США кандидатуру У.Барра, занимавшего эту должность при Джордже Буше-старшем.

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США, Конгресс, Роберт Мюллер, генпрокурор США, Российское дело, Уильям Барр.
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