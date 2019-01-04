Трамп внес Уильяма Барра на пост генерального прокурора США

Новости мира: В Сенате США рассмотрят кандидатуру Уильяма Барра на пост генпрокурора, которую официально выдвинул Дональд Трамп.

Кандидатура на пост генпрокурора Уильяма Барра официально внесена Дональдом Трампом на утверждение в Сенат.

Об этом решении сообщается в заявлении Белого дома.

«Кандидатура Уильяма Барра на пост генерального прокурора вместо Джеффа Сешнса, подавшего в отставку внесена в Сенат», - указано в сообщении.

Согласно информации Reuters, слушания в Комитете по юридическим вопросам Сената США состоятся 15 и 16 января 2019 года.

Кандидатуру Барра должны заслушать в профильном Комитете, затем большинством голосов ее может одобрить Сенат США.

Джефф Сешнс подал в отставку в ноябре 2018 года по требования президента США Дональда Трампа.

Впервые о кандидатуре Уильяма Барра Дональд Трамп заговорил 7 декабря 2018 года. Барр имеет опыт управления Минюстом США во времена недавно умершего Джорджа Буша-старшего.