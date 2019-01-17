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В США арестовали мужчину по подозрению в подготовке нападения на Белый дом

В США арестовали мужчину по подозрению в подготовке нападения на Белый дом
12:16 Сегодня Телеграф

Новости мира: В штате Джорджия полиция арестовала 21-летнего мужчину по имени Хашер Джалал Тахеб, которого обвиняют в подготовке нападения на Белый дом.

Сотрудники американской полиции в штате Джорджия аресовали 21-летнего Хашера Джалал Тахеба, которого подозревают в подготовке нападения на Белый дом.

В американских СМИ сообщается, что он планировал совершить нападение с помощью бронебойной ракеты и взрывных устройств.

По информации, мужчина планировал сделать дыру в Белом доме с помощью АТ4, а затем атаковать внутри здания с полуавтоматическими винтовками. В суде утверждают, что Хашер Джелал Тахеб собирался принести рюкзак с самодельной бомбой и взорваться. Два сотрудника ФБР США выдавали себя за его сообщников, чтобы разоблачить его намерения.

Сообщается, что Тахеб не имел американского паспорта, но мечтал поехать на территорию, контролируемую ИГИЛ.

Напомним, секретная служба США сообщила о задержании жителя Канады Йенни Георгопулоса при попытке проникнуть в Белый дом, чтобы подарить две бутылки виски президенту Дональду Трампу и попросить его помочь найти ему жену. канадца поймали, когда он пытался перелезть через ограждение со стороны северного забора Белого дома незадолго после полуночи 2 января.

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Все по теме:

Нападение, Белый дом, Подготовка, Взрывные устройства, Хашер Джелал Тахеб, Бронебойная ракета.
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