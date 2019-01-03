Скачать
Четверг, 03.01.2019
Что больше всего беспокоит украинцев: результаты опроса
Что больше всего беспокоит украинцев: результаты опроса
Убийство Хашогги: пятерым исполнителям грозит смертная казнь
Убийство Хашогги: пятерым исполнителям грозит смертная казнь
Манчестер Сити - Ливерпуль: где и когда смотреть матч
Манчестер Сити - Ливерпуль: где и когда смотреть матч
Рождество Христово в 2019 году: поздравления в прозе
Рождество Христово в 2019 году: поздравления в прозе

Возле Белого дома задержали канадца с бутылками виски для Трампа

Возле Белого дома задержали канадца с бутылками виски для Трампа
16:04 Сегодня Телеграф

Новости мира: Житель Канады Йенни Георгопулос пытался проникнуть в Белый дом, чтобы подарить президенту США Дональду Трампу 2 бутылки виски и попросить помочь ему найти жену.

Секретная служба США сообщила о задержании жителя Канады Йенни Георгопулоса при попытке проникнуть в Белый дом, чтобы подарить две бутылки виски президенту Дональду Трампу и попросить его помочь найти ему жену.

В зарубежном СМИ сообщили, что канадца поймали, когда он пытался перелезть через ограждение со стороны северного забора Белого дома незадолго после полуночи 2 января.

В издании отмечается, что остается неясным каким способом Георгопулос ожидал получить помощь от президента США в вопросе поиска жены, так как именно позиция Трампа по женским вопросам привела к одному из крупнейших протестов в истории США. Также в СМИ сообщили, что задержанный редположительно сказал, что у него есть две бутылки виски Crown Royal для президента США.

В полиции в последствии сообщили, что Георгополус признался, что проигнорировал запрещающие знаки и недавно был арестован за угрозы членам семьи, в частности он преследовал своего двоюродного брата.

Напомним, 22 декабря в Вашингтоне неизвестный мужчина влез на главную рождественскую ель США в парке недалеко от Белого дома. По данным правоохранителей, мужчина находился в состоянии эмоционального потрясения. Полицейские вели с ним переговоры, призывая спуститься. Когда человек спустился, его отвезли на психиатрическое освидетельствование. Отмечается, что в результате инцидента были повреждены некоторые огни на елке. В последствии выяснилось, что в связи с временной приостановкой работы части госучреждений в США Служба национальных парков не может починить починить гирлянду, украшающую главную рождественскую ель страны. В последствии, Служба национальных парков США сообщила о получении частного пожертвования на починку гирлянды, но пока неизвестно, хватит ли этих денег на ремонт.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Президент США, Белый дом, Виски, Попытка, Дональд Трамп, Проникновение, Житель Канады, Йенни Георгопулос, Поиски жены.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 3 января 2019: все знаки Зодиака
02 Украину заморозит и заметет снегом: синоптики дали свежий прогноз
03 Новые платежки: Как украинцы будут платить за свет
04 Настя Каменских удивила новым образом
05 Снегопады и метели: в Украине могут перекрывать дороги
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Супрун дала несколько полезных советов, как начать правильно питаться
Супрун рассказала, как начать правильно питаться
Новые платежки: Как украинцы будут платить за свет
Новые платежки: Как украинцы будут платить за свет
Украину заморозит и заметет снегом: синоптики дали свежий прогноз
Украину заморозит и заметет снегом
В США скончался известный американский аниматор Disney
В США скончался известный американский аниматор Disney
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь