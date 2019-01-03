Возле Белого дома задержали канадца с бутылками виски для Трампа

Новости мира: Житель Канады Йенни Георгопулос пытался проникнуть в Белый дом, чтобы подарить президенту США Дональду Трампу 2 бутылки виски и попросить помочь ему найти жену.

Секретная служба США сообщила о задержании жителя Канады Йенни Георгопулоса при попытке проникнуть в Белый дом, чтобы подарить две бутылки виски президенту Дональду Трампу и попросить его помочь найти ему жену.

В зарубежном СМИ сообщили, что канадца поймали, когда он пытался перелезть через ограждение со стороны северного забора Белого дома незадолго после полуночи 2 января.

В издании отмечается, что остается неясным каким способом Георгопулос ожидал получить помощь от президента США в вопросе поиска жены, так как именно позиция Трампа по женским вопросам привела к одному из крупнейших протестов в истории США. Также в СМИ сообщили, что задержанный редположительно сказал, что у него есть две бутылки виски Crown Royal для президента США.

В полиции в последствии сообщили, что Георгополус признался, что проигнорировал запрещающие знаки и недавно был арестован за угрозы членам семьи, в частности он преследовал своего двоюродного брата.

Напомним, 22 декабря в Вашингтоне неизвестный мужчина влез на главную рождественскую ель США в парке недалеко от Белого дома. По данным правоохранителей, мужчина находился в состоянии эмоционального потрясения. Полицейские вели с ним переговоры, призывая спуститься. Когда человек спустился, его отвезли на психиатрическое освидетельствование. Отмечается, что в результате инцидента были повреждены некоторые огни на елке. В последствии выяснилось, что в связи с временной приостановкой работы части госучреждений в США Служба национальных парков не может починить починить гирлянду, украшающую главную рождественскую ель страны. В последствии, Служба национальных парков США сообщила о получении частного пожертвования на починку гирлянды, но пока неизвестно, хватит ли этих денег на ремонт.