Главная елка США осталась без огней из-за частичного "шатдауна"

В связи с временной приостановкой работы части госучреждений в США Служба национальных парков не может починить починить гирлянду, украшающую главную рождественскую ель страны. Об этом сообщает ABC Washington.

Как сообщалось ранее, она была поломана, когда эмоционально нестабильный мужчина попытался вылезть на дерево в пятницу. Ему удалось взобраться на высоту около 5 м. Сотрудники полиции,прибывшие на место происшествия, в результате переговоров смогли убедить мужчину спуститься. Его отправили в психиатрическую больницу для дальнейшего обследования.

В связи с прекращением финансирования, починить гирлянду не получится быстро. Представитель Службы национальных парков рассказал, что на данный момент рассматривается возможность заключить отдельное соглашение на ремонт вышедшей из строя гирлянды с помощью пожертвований.

В связи с данной ситуацией, на период проведения ремонта огни на растущей возле Белого дома ели, которую традиционно используют в качестве главной рождественской елки страны, зажигаться не будут, а посетителей к ней пускать не будут.

В последствии, Служба национальных парков США сообщила о получении частного пожертвования на починку гирлянды, но пока неизвестно, хватит ли этих денег на ремонт.

NEW: US Park Police tell us the National Christmas Tree will remain closed for the rest of the night. Visitors were able to get a bit closer once police cleared the scene.

Many are still taking pictures, but the tree lights won't be coming back on this evening. pic.twitter.com/DUfuaz1HNr

— Heather Graf (@ABC7HeatherGraf) 22 декабря 2018 г.