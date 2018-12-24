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Главная елка США осталась без огней из-за частичного "шатдауна"

Главная елка США осталась без огней из-за частичного &quot;шатдауна&quot;
11:15 Сегодня Телеграф

Новости мира: В связи с временной приостановкой работы части госучреждений США, гирлянду на главной рождественской ели США будут ремонтировать за счет пожертвований.

В связи с временной приостановкой работы части госучреждений в США Служба национальных парков не может починить починить гирлянду, украшающую главную рождественскую ель страны. Об этом сообщает ABC Washington.

Как сообщалось ранее, она была поломана, когда эмоционально нестабильный мужчина попытался вылезть на дерево в пятницу. Ему удалось взобраться на высоту около 5 м. Сотрудники полиции,прибывшие на место происшествия, в результате переговоров смогли убедить мужчину спуститься. Его отправили в психиатрическую больницу для дальнейшего обследования.

В связи с прекращением финансирования, починить гирлянду не получится быстро. Представитель Службы национальных парков рассказал, что на данный момент рассматривается возможность заключить отдельное соглашение на ремонт вышедшей из строя гирлянды с помощью пожертвований.

В связи с данной ситуацией, на период проведения ремонта огни на растущей возле Белого дома ели, которую традиционно используют в качестве главной рождественской елки страны, зажигаться не будут, а посетителей к ней пускать не будут.

В последствии, Служба национальных парков США сообщила о получении частного пожертвования на починку гирлянды, но пока неизвестно, хватит ли этих денег на ремонт.

 

Напомним, частичный правительственный "шатдаун" в США ввели в связи с тем, что Сенат США отказал в удовлетворении требования президента США Дональда Трампа о выделении $5 млрд на пограничную стену. Глава бюджетного комитета Белого дома Мик Малвани отправил меморандум органам власти, в котором поручил выполнять планы по "шатдауну", начиная с субботы. Планируется, что приостановленные в субботу переговоры по бюджету в Вашингтоне возобновятся 27 декабря. Конгресс соберется в новом составе 3 января. Работа части американских федеральных учреждений приостановлена до одобрения бюджета.

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Все по теме:

США, Белый дом, Гирлянда, Поломка, Пожертвования, шатдаун, Главная ель страны.
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