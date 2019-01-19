Трамп встретился с вице-председателем правящей партии КНДР

Новости мира: Трамп решил лично встретиться с "правой рукой" Ким Чен Ына.

Президент США Дональд Трамп решил лично принять вице-председателя правящей партии КНДР Ким Ён Чхоля, который прибыл в Вашингтон на встречу с госсекретарем США.

Об этом сообщил в пятницу Associated Press.

"Президент Дональд Трамп встретился с северокорейским посланником в пятницу", - отмечается в сообщении.

При этом уточняется, что обе стороны поработали над возобновлением усилий, направленных на прекращение ядерной программы в Северной Корее, в рамках организации второго саммита лидеров США и КНДР.

В Белом доме подчеркнули, что американская сторона настаивает на окончательной и полностью контролируемой денуклеаризации Корейского полуострова.

Как сообщалось, Ким Ён Чхоль в пятницу уже встретился с государственным секретарем США Майком Помпео. По словам заместителя спикера Госдепа Роберта Палладино, стороны имели "хорошую" дискуссию о прогрессе в контексте договоренностей Трампа и Ким Чен Ына во время первого саммита в Сингапуре.