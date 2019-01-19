Второму саммиту быть: Трамп и Ким Чен Ын встретятся в конце февраля

Новости мира: Трамп и Ким договорились о еще одном саммите в конце февраля.

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын спланировали проведение второго саммита в конце следующего месяца.

Об этом стало известно после встречи Трампа с вице-председателем правящей партии КНДР Ким Ен Чхолем, сообщило АР.

"Президент Дональд Трамп проведет второй саммит с лидером Северной Кореи в конце февраля, чтобы попытаться заставить КНДР отказаться от своей ядерной программы", - отмечается в сообщении.

Тем временем, в Белом доме отметили, что 90-минутная встреча Дональда Трампа и Ким Ен Чхоля прошла продуктивно. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, дата запланированной встречи будет объявлена позже.

Как сообщалось ранее, первый саммит лидеров США и Северной Кореи состоялся в июне прошлого года в Сингапуре.