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У спецпрокурора США прокомментировали резонансное обвинение издания BuzzFeed

У спецпрокурора США прокомментировали резонансное обвинение издания BuzzFeed
21:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В офисе специального прокурора США назвали "неточной" публикацию издания, что Дональд Трамп заставил адвоката врать в Конгрессе.

Офис спецпрокурора США назвал неточными данные, которые распространило издание BuzzFeed о попытках президента Дональда Трампа заставить своего адвоката Майкла Коэна соврать на слушаниях в Конгрессе о сделках Трампа с россиянами в сфере недвижимости.

С соответствующим заявлением выступил представитель команды спецпрокурора Мюллера Питер Карр, сообщило информагентство AP .

"Описание изданием BuzzFeed конкретных заявлений, адресованных Офису специального прокурора, а также характеристики документов и свидетельств, предоставленных этому Офису - относительно показаний в Конгрессе Майкла Коэна, - являются неточными", - заявил Карр.

При этом подчеркивается, что обнародование подобных заявлений со стороны команды Мюллера является редким явлением.

В то же время официальный представитель издания еBuzzFeed Мэтт Миттенталь отметил точности распространенной информации и призвал читателей следить за развитием ситуации, чтобы определить, что именно отрицает Мюллер.

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Как сообщалось ранее, на этой неделе издание Buzzfeed News обнародовало информацию со ссылкой на источники, близкие к "российскому" расследованию, что Трамп приказал Коэну соврать в Конгрессе, в частности по строительству в Москве Trump Tower. Публикация сразу вызвала резонанс в Конгрессе. В политических кругах Вашингтона заявили, что в случае, если это правда, то президенту грозит процедура импичмента за нарушение законов США.

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США, РФ, Дональд Трамп, Питер Карр, Майкл Коэн.
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