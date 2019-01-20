"Шатдаун": Трамп предложил демократам новую сделку

Новости мира: Трамп предложил новый план для завершения "шатдауна".

Президент США Дональд Трамп выступил в субботу, 19 января, с видеообращением в Белом Доме, в котором предложил демократам иммиграционную сделку для преодоления "шатдауна".

Об этом сообщает ZN.ua.

"В своем выступлении Трамп предложил расширить поддержку законодательства для защиты детей незарегистрированных иммигрантов, известных как "мечтатели", а также обладателей временного защищенного статуса (TPS). В обмен на уступки Трамп настаивает на выделении 5,7 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой", - говорится в сообщении.

Он также назвал иммиграционную систему США "очень слабой": "Я здесь сегодня, чтобы преодолеть тупик и дать Конгрессу возможность продвинуться вперед, положить конец закрытию правительства и решить кризис вдоль южной границы", - сказал Трамп в своем видеообращении.

Ранее в субботу спикер Палаты представителей, один из лидеров Демократической партии Нэнси Пелоси заявила, что предстоящее предложение президента Дональда Трампа предоставить временную защиту некоторым нелегальным иммигрантам в обмен на строительство стены на юго-западной границе с Мексикой является "неприемлемым".

Она также заявила, что президентский план не поддержат в обеих палатах Конгресса.

В свою очередь, демократ Сената Дик Дурбин заявил, что не поддержит предложение Трампа, но готов работать над решением проблем, как только заработает правительство.

"Во-первых, президент Трамп и лидер большинства в Сенате Макконнелл должны открыть правительство сегодня. Во-вторых, я не могу поддержать предложениеТрампа, и не верю, что оно может пройти Сенат. В-третьих, я готов сесть в любое время после открытия правительства и работать над решением всех нерешенных вопросов ", - сказал Дурбин.

Отметим, в конце 2017 года Трамп свернул программу защиты нелегальных мигрантов, прибывших в США в детском возрасте (DACA). Эта программа защищала детей нелегальных иммигрантов, привезенных в США в возрасте до 16 лет, от высылки из страны, предоставляла им законный иммиграционный статус и позволяла получить разрешение на работу.

Как известно, в США 30 дней продолжается "шатдаун", который побил рекорд, установленный в 1995-1996 годах при администрации Билла Клинтона. Согласно прогнозам аналитиков, продление "штадауна" до конца месяца грозит США потерей 0,5 процентного пункта ВВП.

Трамп назвал "шатдаун" гуманитарным кризисом и обвинил демократическое большинство Палаты представителей в нежелании вести с ним переговоры об утверждении бюджета на 2019 год.