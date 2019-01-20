Перестрелка в Бостоне: Есть погибший

Новости мира: Инцидент, возможно, был вызван ссорой между мужчинами.

В Бостоне, административном центре американского штата Массачусетс, в пятницу во второй половине дня произошел инцидент с применением оружия, в результате которого один человек погиб и один получил ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xinhuanet.

"Начальник полиции Бостона Уильям Гросс сообщил, что стрельба произошла в одном из кварталов города. Полиция, прибыв на место происшествия, обнаружила двух мужчин старше 30 лет с огнестрельными ранениями. Они были доставлены в больницу, один из них скончался", - говорится в сообщении издания.

Согласно сообщению, на месте происшествия были найдены два пистолета.