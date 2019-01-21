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В очередной раз не договорились по "шатдауну": Трамп опять критикует демократов

В очередной раз не договорились по &quot;шатдауну&quot;: Трамп опять критикует демократов
02:21 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Трамп раскритиковал демократов за отказ от его плана, призванного прекратить "шатдаун".

Президент США Дональд Трамп осудил спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в воскресенье за отклонение его предложения, которое он назвал компромиссом для прекращения рекордного 30-дневного частичного закрытия частичного правительства. Президент в субботу в обмен на финансирование установки стального барьера на границе с Мексикой пообещал способствовать принятию закона, который временно позволит защитить от депортации детей нелегальных иммигрантов, известных также как "мечтатели", а также со статусом временной защиты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

"Нэнси Пелоси и некоторые демократы отклонили мое предложение вчера еще до того, как я даже встал, чтобы говорить. Они не видят преступлений и наркотиков, они видят только (выборы) 2020 — на каких они не победят. Лучшая экономика!" — Трамп написал в Twitter, ссылаясь на президентские выборы в следующем году. "Они должны сделать правильный шаг для страны и позволять людям вернуться к работе".

Трамп защищал свое предложение предоставить защиту от депортации 740 тысячам мигрантам, которые нелегально прибыли в США детьми. Консерваторы раскритиковали план Трампа, заявив, что он представляет собой амнистию нарушителей закона. Трамп написал у себя в Twitter: "Нет, амнистия не является частью моего предложения .... Амнистия будет использована только в рамках более широкой сделки, или об иммиграции, или о чем-то другом..."

Вице-президент Майк Пенс в интервью Fox News Sunday сказал: "Это не амнистии. Здесь нет пути к гражданству..."

Напомним, президент США Дональд Трамп направил представителям Демократической партии новое предложение. В своей речи, произнесенной в субботу, 19 января, Трамп заявил, что готов демократам навстречу в так называемой программе DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals).

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Мигранты, Дональд Трамп, Нэнси Пелоси, шатдаун.
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