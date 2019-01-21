Трамп о снегопадах в США: Было бы неплохо получить немного глобального потепления

Новости мира: Трамп пожаловался на отсутствие глобального потепления в США.

Президент США Дональд Трамп очередной раз высмеял проблему глобального потепления, иронично посетовав на его отсутствие в США. Глава Белого дома отметил, что сейчас, когда в большинстве штатов страны выпало много снега и установилась холодная погода, США потребовалось бы глобальное потепление.

"Будьте осторожны и попытайтесь не выходить из дома. Значительная часть страны страдает от невероятного количества снега и почти рекордных холодов. Было бы неплохо получить немного того самого старого доброго глобального потепления прямо сейчас!", — написал Трамп в Twitter.

Be careful and try staying in your house. Large parts of the Country are suffering from tremendous amounts of snow and near record setting cold. Amazing how big this system is. Wouldn’t be bad to have a little of that good old fashioned Global Warming right now! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 января 2019 г.

Напомним, Трамп неоднократно заявлял, что Глобальное потепление является мифом, а борьба с ним в частности негативно влияет на американскую экономику.

После избрания на пост президента он вышел из Парижского климатического соглашения, которое в 2015 году подписали 170 стран мира.

Парижское соглашение — международное соглашение 2015 года, которое регулирует меры по уменьшению выбросов углекислого газа. Согласно с ним, индустриально развитые страны должны принять все возможные меры к 2020 году ради сдерживания роста глобальной температуры в пределах 1,5-2 градусов Цельсия к концу столетия.