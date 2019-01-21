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Понедельник, 21.01.2019
Трамп о снегопадах в США: Было бы неплохо получить немного глобального потепления
Трамп о снегопадах в США: Было бы неплохо получить немного глобального потепления
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Трамп о снегопадах в США: Было бы неплохо получить немного глобального потепления

Трамп о снегопадах в США: Было бы неплохо получить немного глобального потепления
03:49 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Трамп пожаловался на отсутствие глобального потепления в США.

Президент США Дональд Трамп очередной раз высмеял проблему глобального потепления, иронично посетовав на его отсутствие в США. Глава Белого дома отметил, что сейчас, когда в большинстве штатов страны выпало много снега и установилась холодная погода, США потребовалось бы глобальное потепление.

"Будьте осторожны и попытайтесь не выходить из дома. Значительная часть страны страдает от невероятного количества снега и почти рекордных холодов. Было бы неплохо получить немного того самого старого доброго глобального потепления прямо сейчас!", — написал Трамп в Twitter.

 

 Напомним, Трамп неоднократно заявлял, что Глобальное потепление является мифом, а борьба с ним в частности негативно влияет на американскую экономику.

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После избрания на пост президента он вышел из Парижского климатического соглашения, которое в 2015 году подписали 170 стран мира.

Парижское соглашение — международное соглашение 2015 года, которое регулирует меры по уменьшению выбросов углекислого газа. Согласно с ним, индустриально развитые страны должны принять все возможные меры к 2020 году ради сдерживания роста глобальной температуры в пределах 1,5-2 градусов Цельсия к концу столетия.

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Непогода, Глобальное потепление, Снегопады, Дональд Трамп.
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