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Адвокат Трампа о скандальной публикации BuzFeed: Тот, кто затеял это все, врет

Адвокат Трампа о скандальной публикации BuzFeed: Тот, кто затеял это все, врет
05:36 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Адвокат Трампа обвинил издание BuzzFeed во лжи в истории с Коэном.

Личный адвокат Трампа Руди Джулиани назвал "лживой" публикацию BuzFeed о том, что президент Трамп заставил экс-адвоката Майкла Коэна соврать в Конгрессе о его связях с Россией, поскольку эта история не имеет документальных подтверждений.

Об этом Джулиани заявил в понедельник американскому телеканалу Fox News.

"Нет никаких текстовых сообщений, электронных писем или других документов, которые могли бы подтвердить рассказы BuzzFeed по той простой причине, что это неправда", - сказал адвокат президента США.

По его словам, "тот, кто затеял это все, врет".

Джулиани подтвердил, что Трамп поручал Коэну заниматься предложением относительно построения Trump Tower в России, но в конце концов она была отложена. Однако сам президент не помнит, когда конкретно это произошло.

"Президент Трамп очень мало помнит об этом, и Майкл Коэн продолжает говорить противоречивые вещи. Нет документов, которые бы отражали что-нибудь в этой операции, кроме письма о намерениях", - заявил Джулиани.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе издание BuzFeed News обнародовало информацию со ссылкой на источники, что президент приказал Коэну соврать в Конгрессе, в частности, относительно строительства в Москве Trump Tower. В ответ глава Белого дома обвинил самого Коэна в том, что он врет, чтобы сократить свой срок заключения по делу, которое было рассмотрено прошлого года судом в США.

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Все по теме:

Дональд Трамп, Руди Джулиани, Майкл Коэн, BuzFeed.
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