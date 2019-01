Трамп ответил на информацию о приказе своему адвокату давать ложные показания

В ответ на появление информации в СМИ о том, что президент Трамп приказал своему адвокату Майклу Коэну озвучить на слушаниях в Конгрессе неверную информацию о связях с Россией, глава Белого дома заявил, что Коэн лгал, чтобы сократить себе срок заключения.

Об этом американский президент написал в пятницу на своей странице в сети Twitter.

"Как сказал Кевин Корке на Fox News, "не забывайте, что Майкл Коэн уже был осужден за ложные показания и мошенничество, и не так давно как на этой неделе The Wall Street Journal предположило, что он украл десятки тысяч долларов..." Врал, чтобы сократить срок заключения!"- написал глава Белого дома.

Kevin Corke, @FoxNews “Don’t forget, Michael Cohen has already been convicted of perjury and fraud, and as recently as this week, the Wall Street Journal has suggested that he may have stolen tens of thousands of dollars....” Lying to reduce his jail time! Watch father-in-law!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 января 2019 г.