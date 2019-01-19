Скачать
Суббота, 19.01.2019
МВД создало группу для мониторинга законности избирательного процесса
МВД создало группу для мониторинга законности избирательного процесса
Facebook расширит надзор за выполнением правил сети из-за выборов в Украине
Выборы в Украине: Facebook расширит надзор за выполнением правил
Следующий бой Усика состоится в апреле
Следующий бой Усика состоится в апреле
Интересные поздравления с Крещением 2019 на украинском языке
Интересные поздравления с Крещением 2019 на украинском языке

Трамп ответил на информацию о приказе своему адвокату давать ложные показания

Трамп ответил на информацию о приказе своему адвокату давать ложные показания
06:47 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Трамп открещивается от обвинений по принуждению Коэна врать Конгрессу.

В ответ на появление информации в СМИ о том, что президент Трамп приказал своему адвокату Майклу Коэну озвучить на слушаниях в Конгрессе неверную информацию о связях с Россией, глава Белого дома заявил, что Коэн лгал, чтобы сократить себе срок заключения.

Об этом американский президент написал в пятницу на своей странице в сети Twitter.

"Как сказал Кевин Корке на Fox News, "не забывайте, что Майкл Коэн уже был осужден за ложные показания и мошенничество, и не так давно как на этой неделе The Wall Street Journal предположило, что он украл десятки тысяч долларов..." Врал, чтобы сократить срок заключения!"- написал глава Белого дома.

 

Сообщение президента появилось на следующий день после того, как американское издание Buzzfeed News обнародовало информацию со ссылкой на источники, близкие к "российскому" расследованию, что Трамп приказал Коэну соврать в Конгрессе, в частности, относительно строительства в Москве Trump Tower.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Конгресс, Дональд Трамп, Майкл Коэн, Российское дело.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Крещение Господне 2019: что обязательно нужно сделать в праздник
02 Гадание на Крещенский Сочельник 2019: способы узнать будущее и найти жениха
03 Глава МИД озвучил фундаментальную позицию по мониторингу в Крыму
04 Назван овощ, восстанавливающий микрофлору кишечника
05 Пакьяо - Бронер: гонорары боксеров
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Второму саммиту быть: Трамп и Ким Чен Ын встретятся в конце февраля
Трамп и Ким Чен Ын встретятся в конце февраля
Прогноз погоды на Крещение: в Украину идут иорданские морозы
Прогноз погоды на Крещение: в Украину идут морозы
Поправки в &quot;церковный&quot; закон: Нардепы обратились в Конституционный Суд
"Церковный" закон: Нардепы обратились в КСУ
Рецепт дня: салат с шампиньонами, пекинской капустой и арахисом
Рецепт дня: салат с шампиньонами, пекинской капустой и арахисом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь