Скачать
Вторник, 22.01.2019
Порошенко анонсировал подписание закона о переходе приходов в ПЦУ
Порошенко анонсировал подписание закона о переходе приходов в ПЦУ
На Донбассе украинский боец попал в плен боевиков
На Донбассе украинский боец попал в плен боевиков
Еще один украинец перешел в чемпионат Испании
Еще один украинец перешел в чемпионат Испании
День Соборности Украины: поздравления в стихах и прозе
День Соборности Украины: поздравления в стихах и прозе

СМИ: Разведки США и КНДР работали вместе 10 лет

СМИ: Разведки США и КНДР работали вместе 10 лет
10:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: Разведслужбы США и КНДР уже 10 лет поддерживают регулярные контакты.

Представители американских разведслужб в течение десяти лет поддерживают канал связи с коллегами из разведки Северной Кореи, сообщает во вторник газета The Wall Street Journal.

Подобные контакты между спецслужбами США и КНДР, по данным газеты, начались не позднее 2009 года. Ключевым контактным лицом со стороны КНДР считался Ким Ен Чхоль, бывший глава разведуправления генштаба КНА. Сейчас он является зампредседателя Трудовой партии КНДР и активно участвует в переговорах с США, так, недавно он встречался в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом и главой госдепа Майком Помпео.

Вашингтон использовал переговоры между разведками с разными целями: от обсуждения задержанных американцев до дискуссий по планированию саммита лидеров КНДР и США, отмечает газета.

В рамках переговоров в КНДР неоднократно ездили высокопоставленные сотрудники ЦРУ. Так, дважды ездил в Пхеньян в 2012 году заместитель главы ЦРУ Майкл Морелл, еще как минимум одна поездка состоялась с участием его преемницы Эврил Хэйнс, сообщает газета.

Большая часть переговоров, проходивших по каналу связи, была тайной, однако некоторые встречи разведслужб проходили и публично. Так, пишет газета, в 2014 году в КНДР ездил директор национальной разведки США Джеймс Клэппер, чтобы обсудить освобождение двух американцев.

США эвакуировали более 10 человек из Китая из-за "акустических атак"

Затем, в конце последнего срока Барака Обамы на посту президента канал связи, вероятно, не использовали, а в 2017 году его возродил Майк Помпео, занимавший тогда должность главы ЦРУ. В августе 2017 года он отправил представителя ЦРУ на встречу с северокорейцами в Сингапур, отмечает газета.

В настоящее время переговоры между США и КНДР в основном ведутся открыто и на высоком уровне, замечает газета. В то же время, контакты с участием разведслужб продолжаются. Так, в пятницу в Вашингтоне Ким Ен Чхоль провел необъявленную встречу с заместителем директора ЦРУ Воном Бишопом, сообщает газета.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, КНДР, Разведка, ЦРУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 22 января 2019: все знаки Зодиака
02 Морозный день перед сильными снегопадами: синоптики обещают ухудшение погоды
03 100-я годовщина - в Украине отмечают День Соборности
04 Поздравления с Днем рождения: открытки и стихи на 22 января
05 Климкин подвел итоги газовых переговоров в Брюсселе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Морозный день перед сильными снегопадами: синоптики обещают ухудшение погоды
Погода: морозный день перед сильными снегопадами
Глобализация 4.0: в Давосе сегодня стартует экономический форум
В Давосе сегодня стартует экономический форум
100-я годовщина - в Украине отмечают День Соборности
Сегодня Украина празднует столетие Соборности
Билл Скарсгард поразил Джеймса МакЭвоя на съемках &quot;Оно 2&quot;
Билл Скарсгард поразил Джеймса МакЭвоя на съемках "Оно 2"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь