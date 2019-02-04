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В Чикаго произошла стрельба, есть погибшие и раненые

В Чикаго произошла стрельба, есть погибшие и раненые
11:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: В Чикаго возле бара произошла драка со стрельбой в результате которой погибли два человека, еще один пострадал.

В Чикаго произошла перестрелка в результате которой двое человек погибли, еще один находится в критическом состоянии. Об этом пишет The Star.

"Власти утверждают, что два человека погибли, а пять других были ранены во время стрельбы возле бара на далекой южной окраине Чикаго", - говорится в сообщении.

Чикагская полиция сообщает, что нападение произошло около 2:00 утра в воскресенье после того, как толпа людей вышла из бара "Рейнольд" после драки внутри.

 

Полиция утверждает, что один из нападавших открыл огонь по толпе из серебряного Ford, неизвестно, был ли кто-нибудь из его мишеней участником драки, или нападавший стрелял наугад. Автомобиль уехал с места происшествия.

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Двое мужчин в возрасте 36 и 39 лет скончались после того, как их доставили в медицинский центр Чикагского университета. Еще один человек находится в критическом состоянии. По данным полиции, трое из четырех раненых находятся в удовлетворительном состоянии.

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Чикаго, Стрельба, Погибшие, Раненый, Драка в кафе.
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