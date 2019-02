В Чикаго произошла стрельба, есть погибшие и раненые

В Чикаго произошла перестрелка в результате которой двое человек погибли, еще один находится в критическом состоянии. Об этом пишет The Star.

"Власти утверждают, что два человека погибли, а пять других были ранены во время стрельбы возле бара на далекой южной окраине Чикаго", - говорится в сообщении.

Чикагская полиция сообщает, что нападение произошло около 2:00 утра в воскресенье после того, как толпа людей вышла из бара "Рейнольд" после драки внутри.

Seven people were struck in a drive-by shooting outside Reynold's Lounge in the Grand Crossing section of Chicago

early Sunday morning

At least one gunman fired on the crowd from a silver four-door Ford vehicle

Two men were killed, while three of the five wounded in the attack pic.twitter.com/OeSUkb7Bu9

— Lilian Chan (@bestgug) 3 февраля 2019 г.