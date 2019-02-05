Спецпредставитель США отправляется в КНДР для подготовки ко второму саммиту

Новости мира: США отправляют эмиссара в КНДР готовить второй саммит Трампа и Ким Чен Ына.

Высокопоставленный представитель администрации президента США Стивен Биган, отвечающий за северокорейское направление, отправляется в Пхеньян для переговоров по подготовке второго саммита лидеров этих стран.

Об этом заявил в понедельник Государственный департамент США, информирует корреспондент Укринформа.

"Специальный представитель США по вопросам Северной Кореи Стивен Биган 6 февраля посетит Пхеньян для встречи со своим коллегой в КНДР Ким Хок Чолем", - говорится в официальном сообщении.

При этом отмечается, что стороны проведут переговоры по "подготовке второго саммита с участием президента (Трампа – ред.) с председателем Кимом", а также чтобы достичь дальнейшего прогресса в выполнении обязательств, достигнутых во время первого саммита в Сингапуре.

Как уточнили в Госдепартаменте США, речь идет о "полной денуклеаризации Северной Кореи, трансформацию отношений между США и КНДР, а также создании прочного мира на Корейском полуострове".