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Сенат США поддержал введение санкций против Сирии и ее союзников

Сенат США поддержал введение санкций против Сирии и ее союзников
04:25 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Сенат США одобрил санкции против Сирии и России

Сенат Конгресса США одобрил во вторник законопроект "Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке", предусматривающий санкции против Сирии и ее союзников, в том числе России и Ирана. Трансляцию заседания верхней палаты законодательного органа вел телеканал C-SPAN, передает УНН.

Законодательную инициативу, которая была внесена около месяца назад, поддержали 77 сенаторов, 23 высказались против. Теперь 50-страничный законопроект должна утвердить Палата представителей Конгресса, которая контролируется демократами. Их лидеры уже заявили, что не собираются не только поддерживать, но даже и рассматривать данную инициативу по крайней мере в ее нынешней форме.

Ранее демократы несколько раз блокировали рассмотрение законопроекта, заявляя, что не будут голосовать за документы, не связанные с возобновлением работы федерального правительства, вне зависимости от их содержания.

Инициатива предусматривает введение санкций против субъектов, сотрудничающих с правительством президента Сирии Башара Асада, в частности, в сфере поставок запчастей для самолетов и торговли нефтепродуктами, а также против ЦБ этой страны.

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Автор законопроекта республиканец Марко Рубио (от штата Флорида) предлагает закрепить в виде законодательного акта введенные против Сирии рестрикции на основании указов президента США. В результате в случае утверждения законопроекта президент страны Дональд Трамп уже не сможет отменить действие ограничений без соответствующего одобрения со стороны Конгресса. Рубио также предлагает ввести санкции против России и Ирана за оказание Сирии помощи, в том числе военной.

Кроме того, документ предусматривает заключение дополнительных соглашений о военном сотрудничестве с Иорданией, в то время как Израиль будет ежегодно получать военную помощь в размере 3,3 млрд долларов (сейчас около 3 млрд долларов).

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Сирия, Россия, Иран, Санкции.
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