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Китай готов говорить с США о хакерских атаках

Китай готов говорить с США о хакерских атаках
04:35 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Китай согласился обсудить на торговых переговорах с США хакерские атаки.

Китай согласился расширить перечень вопросов, которые будут затронуты в ходе торговых переговоров с США, и включить в него проблему хакерских атак. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на информацию компании "Dow Jones", передает УНН.

Согласно информации компании, министр финансов США Стивен Мнучин и американский представитель на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер планируют провести их в Пекине в начале следующей недели.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что очередной раунд переговоров между Пекином и Вашингтоном пройдет в середине февраля в столице Китая и с американской стороны в нем примут участие Мнучин и Лайтхайзер.

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Как сообщалось ранее, 7 декабря КНР и США сделали заявление, что они убеждены в том, что сторонам удастся в течение следующих 90 дней заключить соглашение по торговле.

Переговоры США и КНР по вопросам торговли были прекращены в середине сентября, когда была отменена поездка китайской делегации во главе с вице-премьером Госсовета Лю Хэ в Вашингтон в ответ на введение администрацией Трампа повышенных пошлин на импорт из Китая.

С 24 сентября в США вступили в силу пошлины в размере 10% на ввозимые из КНР товары, общая стоимость которых оценивается в 200 млрд долларов. Китай ответил пошлинами в размере от 5% до 10% на импорт из США на сумму 60 млрд долларов.

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Китай, Хакеры, Торговая война, Кибератаки.
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