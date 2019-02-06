Сенаторы США запретили выводить войска из Сирии до разгрома ИГИЛ

Новости мира: Сенат США утвердил законопроект против поспешного вывода войск из Сирии.

Верхняя палата американского Конгресса во вторник приняла законопроект, который заставляет сначала подтвердить постоянную победу над ИГИЛ в Сирии перед тем, как окончательно вывести войска из этой страны.

Законопроект поддержали 77 сенаторов, против 23-х, сообщило американское издание The Hill.

"Законопроект требует от администрации подтвердить выполнение определенных условий для устойчивого разгрома Аль-Каиды и ИГИЛ, прежде чем инициировать любое масштабное вывода сил США из Сирии или Афганистана", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, законопроект требует введения новых санкций против сирийского правительства и увеличение поддержки Израиля и Иордании.

Напомним: в декабре прошлого года президент США Дональд Трамп неожиданно заявил, что Соединенные Штаты сворачивают миссию в Сирии, несмотря на предупреждения разведки о том, что ИГИЛ не разгромлена до конца. Его решение вызвало отставку ряда высокопоставленных чиновников, в том числе главы Пентагона Джеймса Меттиса, а также резкую реакцию Конгресса США.