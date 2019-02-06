Скачать
Среда, 06.02.2019
В среду страны НАТО подпишут протокол о вступлении Северной Македонии в альянс
В среду страны НАТО подпишут протокол о вступлении Северной Македонии в альянс
Трамп рассказал, когда он встретится с Ким Чен Ыном
Трамп рассказал, когда он встретится с Ким Чен Ыном
Гран-при Формулы-1 в Мексике может быть закрыт
Гран-при Формулы-1 в Мексике может быть закрыт
Китайский Новый год 2019: поздравления в прозе, стихах и открытках
Китайский Новый год 2019: поздравления в прозе, стихах и открытках

Сенаторы США запретили выводить войска из Сирии до разгрома ИГИЛ

Сенаторы США запретили выводить войска из Сирии до разгрома ИГИЛ
06:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Сенат США утвердил законопроект против поспешного вывода войск из Сирии.

Верхняя палата американского Конгресса во вторник приняла законопроект, который заставляет сначала подтвердить постоянную победу над ИГИЛ в Сирии перед тем, как окончательно вывести войска из этой страны.

Законопроект поддержали 77 сенаторов, против 23-х, сообщило американское издание The Hill.

"Законопроект требует от администрации подтвердить выполнение определенных условий для устойчивого разгрома Аль-Каиды и ИГИЛ, прежде чем инициировать любое масштабное вывода сил США из Сирии или Афганистана", - отмечается в сообщении.

Сенат США поддержал введение санкций против Сирии и ее союзников

Кроме этого, законопроект требует введения новых санкций против сирийского правительства и увеличение поддержки Израиля и Иордании.

Напомним: в декабре прошлого года президент США Дональд Трамп неожиданно заявил, что Соединенные Штаты сворачивают миссию в Сирии, несмотря на предупреждения разведки о том, что ИГИЛ не разгромлена до конца. Его решение вызвало отставку ряда высокопоставленных чиновников, в том числе главы Пентагона Джеймса Меттиса, а также резкую реакцию Конгресса США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сирия, Конгресс, Афганистан, Аль-Каида, ИГИЛ, Вывод войск США.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Порошенко: Супрун имеет полную поддержку президента Украины
02 Филарет продолжает руководство Киевской епархией
03 Медведчук назвал абсурдом и беспределом свое дело в ГПУ
04 Раде предлагают запретить наблюдателей из РФ на выборах в Украине
05 Житомирский троллейбус протаранил Volkswagen: есть травмированные
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Луценко подала в суд на Гриценко: Требует 2,5 млн на нужды армии
Луценко подала в суд на Гриценко
Китай готов говорить с США о хакерских атаках
Китай готов говорить с США о хакерских атаках
Зима возвращается: в Украину идет похолодание
Зима возвращается: в Украину идет похолодание
Причина депрессии может находиться в кишечнике
Причина депрессии может находиться в кишечнике
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь