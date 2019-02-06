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Трамп пообещал увеличить расходы на разработку новых ракет

Трамп пообещал увеличить расходы на разработку новых ракет
09:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Президент США Дональд Трамп допустил возможность заключения нового ракетного договора.

Президент США Дональд Трамп назвал вынужденным выход США из Договора РСМД и пообещал увеличить расходы на разработку новых ракет, если с Россией не удастся заключить другой договоренности в этом вопросе.

С таким заявлением он выступил во вторник во время ежегодного обращения к Конгрессу Соединенных Штатов о состоянии дел в стране.

"Десятки лет назад Соединенные Штаты начали выполнять Договор о РСМД, заключенный с Россией, в котором стороны согласились ограничить и уменьшить наши ракетные потенциалы. В то время как мы придерживались договоренностей и правил, Россия неоднократно нарушала эти положения. Это происходило в течение многих лет", - заявил Трамп, четко определив вину РФ в невыполнении договоренностей.

Именно поэтому, по его словам, он объявил, что Соединенные Штаты официально выходят из Договора. "Мы реально не имели другого выбора", - подчеркнул глава Белого дома.

Вместе с тем, он выразил надежду, что между США и РФ остается окно возможностей относительно достижения мирного соглашения.

США и РФ не смогли достичь компромисса в переговорах по ракетному вооружению

"Возможно, мы сможем договориться о другой договор, добавив Китай и других игроков. А возможно и нет. В таком случае, мы будем тратить и разрабатывать инновации гораздо больше, чем другие", - заявил американский лидер.

Как сообщалось, в декабре прошлого года официальный Вашингтон предупредил Москву о намерении выйти из Договора РСМД, если РФ не уничтожит ракеты и пусковые установки 9М129, которые она разработала и приняла на вооружение в нарушение достигнутых договоренностей. Российская сторона не приняла условий Соединенных Штатов, и 2 февраля Белый дом официально объявил о прекращении участия США в Договоре.

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США, Россия, Ракеты, Вооружение, ДРСМД.
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