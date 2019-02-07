США хотят купить у Израиля системы перехвата ракет

Новости мира: США намерены купить у Израиля систему ПРО "Железный купол".

Американское министерство обороны объявило о планах приобрести и испытать на практике образцы израильской системы перехвата ракет ближнего радиуса действия "Железный купол".

Об этом сообщает BBC.

Перед покупкой США намерены испытать образцы израильской системы ПРО.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал это шаг Вашингтона выдающимся достижением своей страны.

"Это еще одно проявление углубления наших близких союзнических отношений с Соединенными Штатами и выражение растущего статуса Израиля в мире", - говорится в его заявлении.

Напомним, система "Железный купол" перехватывает ракеты ближнего радиуса действия на основании радарных данных, определяя в реальном масштабе времени траекторию полета такой ракеты и вероятное место ее падения. Затем на перехват цели запускаются ракеты "Тамир".

По данным израильских военных, система "Железный купол" способна поражать до 90% целей и обеспечивать защиту от ракетных обстрелов территории площадью до 150 кв. км. Она широко используется при отражении ракетных атак палестинцев из сектора Газа. Интересно, что США финансировали работы по созданию и развертыванию этой системы, а некоторые её компоненты производятся американскими компаниями.