Трамп назвал кандидата на пост главы Всемирного Банка

Новости мира: Группу Всемирного банка, по мнению Трампа, должен возглавить представитель министерства финансов Дэвид Малпасс.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, 6 февраля, что группу Всемирного банка должен возглавить представитель министерства финансов Дэвид Малпасс, приверженец Трампа, критик международных финансовых институтов и сторонник их реформирования.

Об этом сообщает "Голос Америки"

"Он боролся за то, чтобы финансирование было сосредоточено на конкретных местах и на проектах, которые действительно нуждаются в поддержке и которые направлены на людей, живущих в крайней нищете", - заявил Трамп в Белом доме, объявляя о своем выборе нынешней кандидатуры на пост главы Всемирного банка.

Дэвид Малпасс - 62-летний республиканец, в 2016 году во время предвыборной кампании Дональда Трампа был его старшим экономическим советником.

С сентября 2017 года занимает пост замминистра финансов США по иностранным делам. Неоднократно выступал с критикой в адрес Всемирного банка и других международных институтов. Вместе с Международным валютным фондом Всемирный банк является крупнейшей финансовой организацией в мире.

На данный момент Всемирный банк объединяет Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международную ассоциацию развития (МАР).

Напомним, предыдущий президент Всемирного банка Джим Ен Ким ушел в отставку 1 февраля.

На пост главы Всемирного банка американец был выдвинут президентом США Бараком Обамой в марте 2012 года. В апреле того же года его кандидатура была утверждена большинством руководителей банка и 1 июля 2012 года Джим Ен Ким вступил в должность.