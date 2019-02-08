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Клинтон заявила, что РФ "легко отделалась" после нарушения ДРСМД

Клинтон заявила, что РФ &quot;легко отделалась&quot; после нарушения ДРСМД
08:13 Сегодня Телеграф

Новости мира: Соперница Дональда Трампа на выборах Хиллари Клинтон назвала выход США из ДРСМД "подарком" для Путина.

Экс-глава Госдепартамента США и противник Дональда Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон раскритиковала решение нынешней администрации Белого дома выйти из Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Об этом она заявила во время выступления в Джорджтаунском университете американской столицы, сообщает "Голос Америки".

"Это подарок Путину. США выходят из ДРСМД без привлечения его к ответственности за нарушение договора", - заявила американский политик.

Она почеркнула, что США располагают снимками в доказательство того, что Москва нарушала соглашение. При этом, Клинтон отметила, что российская сторона легко отделалась.

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Бывший госсекретарь также выразила сожаление, что администрация Обамы, в которой она занимала высокую должность, не предприняла достаточных усилий, чтобы заставить Москву выполнять соглашение.

"Нам необходимо было четко дать понять – как американцам, так и гражданам России, Европы и другим, что Россия увиливает от выполнения договора. Мы должны были начать переговоры по этому вопросу, чтобы вынудить Россию его придерживаться. Вместо этого мы просто вышли из ДРСМД», – заявила Хиллари Клинтон.

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США, Хиллари Клинтон, Владимир Путин, Дональд Трамп, ДРСМД.
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