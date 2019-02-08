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Российское дело: И.о генпрокурора США пообещал не мешать расследованию Мюллера

Российское дело: И.о генпрокурора США пообещал не мешать расследованию Мюллера
20:11 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Уитакер подчеркнул, что продолжит работу в должности "в соответствии с правилами, установленными правительством".

Назначенный президентом США Дональдом Трампом и.о. генпрокурора Мэтью Уитакер заявил, что он никоим образом не вмешивался в расследование Роберта Мюллера и пообещал не мешать его работе в дальнейшем.

Об этом Уитакер заявил в пятницу, во время слушаний в Юридическом комитете Палаты представителей, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я никоим образом не вмешивался в расследование специального прокурора", - ответил Уитакер на вопрос конгрессменов, добавив, что в этом деле придерживался "специальных положений" относительно спецпрокурора.

Он также заявил, что не обсуждал деталей "российского" расследования с кем-либо в администрации Трампа.

"Я не говорил о расследовании спецпрокурора с высокопоставленными должностными лицами Белого дома", - подчеркнул он.

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Как сообщалось, после увольнения генерального прокурора Джеффа Сешнса, а также его заместителя, которому формально подчинялся в Министерстве юстиции офис спецпрокурора Роберта Мюллера, на должность и.о. генпрокурора был назначен Мэтью Уитакер. Перед этим он выступал с критикой в адрес расследования Мюллера, которое устанавливает факты вмешательства России в президентские выборы в США.

В то же время, очевидно, Уитакер не будет оставаться во главе Минюста долгий период. Сейчас в Сенате США происходит процесс утверждения в должности генпрокурора США Уильяма Барра, который уже возглавлял Минюст США во времена президента Джорджа Буша-старшего.

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Дональд Трамп, Роберт Мюллер, Российское дело, Мэтью Уитакер.
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