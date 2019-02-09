США отменили визы двум десяткам граждан Саудовской Аравии из-за убийства Хашогги

Новости мира: Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что США отменили визы у двух десятков граждан Саудовской Аравии, а также заморозил активы 17 подозреваемых.

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу предоставил Конгрессу свежую информацию об обстоятельствах убийства журналиста Джамаля Хашогги. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

Сенат США предоставил администрации президента Трампа срок в 120 дней – до 8 февраля, чтобы подготовить доклад о том, кто несет ответственность за смерть Хашогги и должен ли Вашингтон вводить санкции в отношении этого человека или группы людей. Днем в пятницу помощники сенаторов сообщили, что доклад не был получен.

Представитель Белого дома отметил, что Госдепартамент регулярно сообщал Конгрессу об обстоятельствах расследования убийства Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле и отметил, что США уже ввели санкции в отношении ряда граждан Саудовской Аравии.

В четверг Госдепартамент указал, что он отменил визы у двух десятков граждан Саудовской Аравии и заморозил активы 17 подозреваемых.

Саудовский журналист, обозреватель Washington Post Джамаль Хашогги исчез в посольстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Официальный Эр-Рияд признал, что он убит, только после 20 октября. 1 ноября турецкие СМИ сообщили, что тело Хашогги было уничтожено в кислоте, однако официального подтверждения этой информации нет.

В ноябре во время обыска в резиденции генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле были обнаружены следы кислоты и других химикатов. Турция передала связанные с убийством Хашогги аудиозаписи Саудовской Аравии, США, Германии, Франции и Великобритании. Ранее Центральное разведывательное управление заявило, что убить журналиста Хашогги в Стамбуле приказал наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман Аль Сауд.