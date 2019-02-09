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Трамп раскритиковал Конгресс за допрос и.о. генпрокурора США

Трамп раскритиковал Конгресс за допрос и.о. генпрокурора США
21:19 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Трампа возмутило слушание в Конгрессе по поводу вмешательства России в выборы.

Дональд Трамп раскритиковал демократическое большинство в Палате представителей, которая организовала в пятницу многочасовой допрос и.о. генпрокурора Мэтью Уитакера, в частности, относительно "российского" расследование Мюллера.

Свой гнев Трамп выразил в одном из сообщений в субботу в сети Твиттер.

"Демократы в Конгрессе вчера были ужасными и полностью раскрыли свои карты для всех. Когда республиканцы имели большинство (в Палате представителей - ред.), они никогда не действовали с такой ненавистью и пренебрежением! Так демократы пытаются победить на (президентских - ред.) выборах в 2020 году, поскольку они знают, что не смогут законно выиграть!"- написал глава Белого дома.

Как сообщалось ранее, в пятницу назначенный Дональдом Трампом и.о. генпрокурора Мэтью Уитакер был заслушан Юридическим комитетом Палаты представителей Конгресса США. Законодатели допрашивали его на открытых слушаниях в течение пяти часов.

Причем многие вопросы касались его позиции относительно расследования по делу вмешательства России в президентские выборы в США, которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Ранее Уитакер высказывался с критикой относительно расследования Мюллера, однако на слушаниях он пообещал не мешать команде спецпрокурора США.

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Конгресс, Дональд Трамп, Роберт Мюллер, Мэтью Уитакер.
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