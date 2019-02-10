Трамп: Демократы просто не хотят безопасности на границах

Новости мира: Дональ Трамп считает, что демократы не хотят безопасности на границах.

Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп обвинил представителей Демократической партии в Конгрессе в нежелании поддержать рекомендации пограничных специалистов, чтобы построить новую стену на границе с Мексикой. Об этом он заявил в одном из сообщений в сети Twitter, размещенном в субботу.

"Демократы, кажется, просто не хотят безопасности на границах. Они противоречат рекомендациям пограничников", - написал президент.

Он разместил свое сообщение в то время, как 17 законодателей в Конгрессе, которые представляют обе партии пытаются прийти к компромиссу в вопросе бюджета США на 2019 год.Трамп добавил, что, "демократы" хотят сделать из этого кампанию" перед выборами президента 2020 года. "Стена будет построена так или иначе!"- подчеркнул нынешний глава Белого дома.