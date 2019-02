Трамп похвалил себя за позитивные изменения в экономике США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране за последние два года были достигнуты позитивные изменения в экономике по сравнению с тем временем, когда у власти был экс-президент Барак Обама.

По мнению Д.Трампа, в США "прекрасная экономика, несмотря на администрацию Обамы и всю ее работу".

Д.Трамп отметил, что администрацией Б.Обамы принимались неверные решения в экономической сфере, создававшие дополнительные трудности.

"Если бы подобное мышление преобладало во время выборов 2016 года, США переживали бы депрессию прямо сейчас", - написал Д.Трамп в Twitter.

We have a great economy DESPITE the Obama Administration and all of its job killing Regulations and Roadblocks. If that thinking prevailed in the 2016 Election, the U.S. would be in a Depression right now! We were heading down, and don’t let the Democrats sound bites fool you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 февраля 2019 г.