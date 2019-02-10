Сентатор США заявила о своем участии в президентской гонке

Новости мира: Элизабет Уоррен сообщила, о начале кампании на выборах в президенты США.

Сенатор от Демократической партии Элизабет Уоррен официально заявила в субботу о начале своей президентской кампании на выборах, которые пройдут в США в 2020 году. Соответствующее заявление она озвучила во время митинга в субботу в штате Массачусетс, сообщил американский центральный телеканал ABC News.

"Это борьба нашей жизни. Борьба за создание Америки, где можно мечтать, Америки, которая работает для всех. Я всю жизнь нахожусь в этой борьбе", - заявила Уоррен перед сторонниками, которые собрались на митинг в морозную погоду, чтобы поддержать своего кандидата.

"Поэтому я сегодня стою здесь, чтобы заявить, что я являюсь кандидатом на пост президента Соединенных Штатов Америки", - заявила сенатор.

Уоррен является не единственным политиком в демократическом лагере, которая заявила о своем участии в президентской гонке. В частности, как известно, о начале избирательной кампании уже объявили сенаторы Камала Харрис и Кори Брукер, кроме того ожидается участие в гонках сенаторов Берни Сандерса (который соперничал с Хиллари Клинтон три года назад) и Ами Клобучара.