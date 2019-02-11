Стена все еще не профинансирована: "Шатдаун" в США может повториться

Новости мира: Белый дом не исключает возможность нового "шатдауна" через несколько дней.

Президент США Дональд Трамп готов в конце наступающей недели вновь приостановить работу федерального правительства ("шатдаун"), если Конгресс не выделит необходимые средства на возведение стены на американо-мексиканской границе. Об этом заявил в эфире телекомпании NBC исполняющий обязанности руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвени, информирует УНН.

Ему был задан вопрос, может ли он вообще исключить вероятность нового "шатдауна" в конце следующей недели. "Абсолютно нет, не могу", — ответил Малвэни.

Он предложил взглянуть на ситуацию, которая создастся, если наиболее упорные демократы в Конгрессе возьмут верх и предложат Трампу рассмотреть пакет законов, не предусматривающих вообще никаких средств на возведение стены на границе. "Разве он (президент США) может поставить свою подпись под таким документом? Это невозможно", — категорически заявил Малвэни.

"Вы меня спросили, могу ли я полностью исключить возможность нового „шатдауна". Мой ответ — нет", — резюмировал и.о. главы аппарата сотрудников Белого дома.