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Понедельник, 11.02.2019
Стена все еще не профинансирована: &quot;Шатдаун&quot; в США может повториться
Стена все еще не профинансирована: "Шатдаун" в США может повториться
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Стена все еще не профинансирована: "Шатдаун" в США может повториться

Стена все еще не профинансирована: &quot;Шатдаун&quot; в США может повториться
00:25 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Белый дом не исключает возможность нового "шатдауна" через несколько дней.

Президент США Дональд Трамп готов в конце наступающей недели вновь приостановить работу федерального правительства ("шатдаун"), если Конгресс не выделит необходимые средства на возведение стены на американо-мексиканской границе. Об этом заявил в эфире телекомпании NBC исполняющий обязанности руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвени, информирует УНН.

Ему был задан вопрос, может ли он вообще исключить вероятность нового "шатдауна" в конце следующей недели. "Абсолютно нет, не могу", — ответил Малвэни.

Трамп: Демократы просто не хотят безопасности на границах

Он предложил взглянуть на ситуацию, которая создастся, если наиболее упорные демократы в Конгрессе возьмут верх и предложат Трампу рассмотреть пакет законов, не предусматривающих вообще никаких средств на возведение стены на границе. "Разве он (президент США) может поставить свою подпись под таким документом? Это невозможно", — категорически заявил Малвэни.

"Вы меня спросили, могу ли я полностью исключить возможность нового „шатдауна". Мой ответ — нет", — резюмировал и.о. главы аппарата сотрудников Белого дома.

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Все по теме:

Мигранты, Дональд Трамп, шатдаун, Мик Малвени, Мексиканская стена.
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