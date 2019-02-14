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Блумберг может потратить $500 миллионов перед выборами в США в 2020 году

Блумберг может потратить $500 миллионов перед выборами в США в 2020 году
13:01 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ

Новости мира: Американский миллиардер и экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг может потратить 500 миллионов долларов на предвыборную президентскую кампанию в 2020 году.

76-летний миллиардер и основатель информационно-аналитического агентства Bloomberg Майкл Блумберг по данным зарубежных изданий планирует потратить 500 миллионов долларов на борьбу с действующим президентом США Дональдом Трампом перед выборами в 2020 году.

По данным источников, данную сумму американский бизнесмен готовится потратить, чтобы президент США Дональд Трамп не смог пойти на второй срок. Блумберг пока официально не выдвигал свою кандидатуру от Демократической партии, но если этого не произойдет, он решит поддержать кандидата от этой политсилы.

По одной из версий, деньги будут направлены на создание необходимой инфраструктуры для основного кандидата от Демпартии. Советник Блумберга Кевин Шики сообщил, что во время своей кампании  на пост мэра Нью-Йорка бизнесмен потратил около 100 миллионов долларов.

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Ранее Блумберг заявил о готовности продать свое агентство Bloomberg LP, если решит  баллотироваться в президенты США в 2020 году. Сообщается, что в случае продажи агентства, Bloomberg могут оценить в более чем $40 миллиардов.

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Майкл Блумберг, Дональд Трамп, Президентская кампания, Президентские выборы в 2020 году, редства.
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