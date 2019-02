Трамп: Я работаю больше часов, чем почти любой предыдущий президент США

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что на самом деле он работает больше часов в сутки, чем почти все предыдущие президенты.

В начале текущего месяца ряд американских СМИ опубликовал личное расписание работы президента за последние три месяца. Согласно документу, из более 500 часов работы Дональд Трамп потратил 297 часов на так называемый Executive Time, что может означать все что угодно – от работы с документами до личного отдыха.

Анонимные источники сообщили, что президент в основном использовал это время для просмотра телевизора, разговоров с друзьями, написании твиттер-сообщений.

The media was able to get my work schedule, something very easy to do, but it should have been reported as a positive, not negative. When the term Executive Time is used, I am generally working, not relaxing. In fact, I probably work more hours than almost any past President.....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 февраля 2019 г.