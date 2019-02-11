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Трамп: Я работаю больше часов, чем почти любой предыдущий президент США

Трамп: Я работаю больше часов, чем почти любой предыдущий президент США
09:24 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ

Новости мира: Президент США Дональд Трамп комментируя свой распорядок дня, он отметил, что работает больше часов, чем любой предыдущий президент, а не расслабляется.

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что на самом деле он работает больше часов в сутки, чем почти все предыдущие президенты.

В начале текущего месяца ряд американских СМИ опубликовал личное расписание работы президента за последние три месяца. Согласно документу, из более 500 часов работы Дональд Трамп потратил 297 часов на так называемый Executive Time, что может означать все что угодно – от работы с документами до личного отдыха.

Анонимные источники сообщили, что президент в основном использовал это время для просмотра телевизора, разговоров с друзьями, написании твиттер-сообщений.

 

Отмечается, что лишь 80 часов за три месяца были указаны в графике президента как деловые встречи, около 50 часов – переезды, 39 часов – на прием пищи, и примерно 40 часов на другие мероприятия.

Комментируя свое расписание, Трамп отметил, что его легко можно было достать, но нужно было подавать в позитивном свете, а не в негативном. Трамп отметил, что заняв пост президента США, он получил страну в разрухе", с "изнуренным войском и бесконечными войнами". В связи с этим, отметил глава Белого дома, у него "не было другого выбора, чем работать в течение долгих часов". Поэтому, он считает, что работает больше часов, чем все предыдущие президенты, а не расслабляется.

Согласно расписанию, Трамп начинает работу в 8 утра и заканчивает около 5 вечера. В начале дня в расписании президента выделены 2-3 часа исполнительного времени. 

Известно, что Трамп, как правило, просыпается раньше 6 утра, и к 8 должен быть в Овальном кабинете.  Однако, ряд источников уверяют, что вместо этого Трамп проводит утро в своей резиденции - смотрит телевизор, читает газеты и обсуждает новости со своими советниками. Таки образом, рабочий день президента США начинается около 11 утра со встречи с главой аппарата Белого дома или брифинга разведки.

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Отдых, Президент США, Дональд Трамп, Рабочий график, Рабочее время, Рассписание, Исполнительное время.
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