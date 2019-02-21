Манафорт ожидает приговор суда в начале марта

Новости мира: Фигурант нескольких громких дел в США Пол Манафорт ожидает два приговора от суда.

Бывший руководитель предвыборной кампании Дональда Трампа Пол Манафорт 8 марта ознакомиться со своим приговором в суде Восточного округа штата Виргиния , передает издание «Politico».

По информации издания, федеральный судья в постановлении очертил план оглашения приговора Манафорту, который уже признавался виновным в Виргинии по сразу восьми пунктам обвинения в финансовых махинациях.

Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий «российское дело», рекомендовал судье приговорить Манафорта к 20-24 годам тюрьмы за преступления финансового характера.

Пола Манафорта ожидает 13 марта еще один приговор, который он получит в рамках другого дела, в рамках которого он признан виновным во лжи ФБР и Роберту Мюллеру, что нарушило условия сделки со следствием.

Судья второго дела Эми Берман Джексон постановила, что Манафорт «намерено сделал ложные заявления» ФБР и офису спецпрокурора по вопросам, которые были важными в рамках расследования дела против него.

Стоит отметить, что у Мюллера не смогли доказать, что 16 октября 2018 года Пол Манафорт умышленно лгал о роли россиянина Константина Килимника в воспрепятствовании правосудии.

Помимо это, также не была установлена ложь Манафорта о контактах с администрацией США. Американский лидер Дональд Трамп в конце ноября прошлого года выступал с заявлением, что считает Манафорта хорошим человеком и может его помиловать.