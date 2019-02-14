В суде заявили о лже Манафорта следствию

Новости мира: Суд: Пол Манафорт намеренно лгал следствию.

Федеральный суд в США пришел к выводу, что экс-глава президентской кампании Пол Манафорт после заключения соглашения о сотрудничестве со следствием несколько раз нарушал его, намеренно лгав офису спецпрокурора США по существенным вопросам. Об этом сообщил в среду американский центральный телеканал CNN по результатам судебного заседания в Вашингтоне.

"Пол Манафорт намеренно лгал офиса специального прокурора Роберта Мюллера, нарушив соглашение о признании вины", - заявила федеральный судья в среду.

Согласно выводам суда, бывший помощник президента Трампа "сделал несколько лживых заявлений ФБР, офису сецпрокурора и большому жюри присяжных по существенным вопросам расследования". При этом, как уточняется, речь идет также о контактах Манафорта с российскими представителями.

В августе Пол Манафорт был осужден за финансовые преступления, после чего заключил соглашение о признании вины по двум обвинениям в заговоре, а также давления на свидетелей.Кроме того, как отметила федеральный судья, Манафорт намеренно соврал про его взаимодействие с бывшим сотрудником российской разведки Константином Килимником протяжении президентской кампании в США, а также позже.

Манафорт все еще обязан выполнять соглашение о признании вины, уточняет телеканал. Однако решение суда в среду освобождает офис спецпрокурора Мюллера от его договорных обязательств, в частности, о сокращении срока бывшему руководителю президентской кампании Дональда Трампа.