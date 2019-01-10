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Ахметов и Левочкин могли быть замешаны в деле Манафорта

Ахметов и Левочкин могли быть замешаны в деле Манафорта
14:03 Сегодня Телеграф По материалам: Укринформ

Новости Украины: Экс-глава избирательного штаба президента США Пол Манафорт предположительно сотрудничал с Ринатом Ахметовым и Сергеем Левочкиным и передавал данные по выборам.

Бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт вероятно мог передавать данные социологических опросов, связанных с президентскими выборами в США, украинским олигархам Сергею Левочкину и Ринату Ахметову.

Как рассказали CNN источники, знакомые с делом, два украинских олигарха годами платили Полу Манафорту за его политическую работу в своей стране, а также были предполагаемыми получателями данных американских опросов, которыми Манафорт поделился с Константином Килимником во время президентской кампании 2016 года.

Сообщается, что недавно в команде спецпрокурора США Роберта Мюллера, Ахметова и Левочкина уже назвали ключевыми "щедрыми сторонниками лоббистской работы Манафорта в Украине".

Министерство Юстиции США с самого начала расследования просило Мюллера изучить связи пророссийских украинцев с Манафортом, чтобы понять как они могут соотноситься с другими утверждениями о координации действий Кремля с кампанией Трампа.

Напомним, в течение нескольких лет Манафорт заработал миллионы в Украине. В ходе судебного разбирательства прокуратура заявила, что это касалось перевода денежных средств от Ахметова и Левочкина через оффшорные банковские счета.

Дело Манафорта: названа дата приговора

Недавно выяснилось, что Пол Манафорт солгал расследованию Мюллера по крайней мере по пяти существенных эпизодах после того, как начал сотрудничать со следствием. При этом речь шла о попытках экс-руководителя кампании Трампа скрыть связи с Константином Килимником, которого связывают с русской разведкой. Сообщается, что команда адвокатов Манафорта случайно распространила документальное подтверждение, указывающее на факт его встречи с Килимником и обсуждение ими украинского "мирного плана".

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Все по теме:

Сотрудничество, Ринат Ахметов, Сергей Левочкин, Президентские выборы в США, Пол Манафорт, Константин Килимник, Передача данных соцопросов.
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