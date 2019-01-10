Ахметов и Левочкин могли быть замешаны в деле Манафорта

Новости Украины: Экс-глава избирательного штаба президента США Пол Манафорт предположительно сотрудничал с Ринатом Ахметовым и Сергеем Левочкиным и передавал данные по выборам.

Бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт вероятно мог передавать данные социологических опросов, связанных с президентскими выборами в США, украинским олигархам Сергею Левочкину и Ринату Ахметову.

Как рассказали CNN источники, знакомые с делом, два украинских олигарха годами платили Полу Манафорту за его политическую работу в своей стране, а также были предполагаемыми получателями данных американских опросов, которыми Манафорт поделился с Константином Килимником во время президентской кампании 2016 года.

Сообщается, что недавно в команде спецпрокурора США Роберта Мюллера, Ахметова и Левочкина уже назвали ключевыми "щедрыми сторонниками лоббистской работы Манафорта в Украине".

Министерство Юстиции США с самого начала расследования просило Мюллера изучить связи пророссийских украинцев с Манафортом, чтобы понять как они могут соотноситься с другими утверждениями о координации действий Кремля с кампанией Трампа.

Напомним, в течение нескольких лет Манафорт заработал миллионы в Украине. В ходе судебного разбирательства прокуратура заявила, что это касалось перевода денежных средств от Ахметова и Левочкина через оффшорные банковские счета.

Недавно выяснилось, что Пол Манафорт солгал расследованию Мюллера по крайней мере по пяти существенных эпизодах после того, как начал сотрудничать со следствием. При этом речь шла о попытках экс-руководителя кампании Трампа скрыть связи с Константином Килимником, которого связывают с русской разведкой. Сообщается, что команда адвокатов Манафорта случайно распространила документальное подтверждение, указывающее на факт его встречи с Килимником и обсуждение ими украинского "мирного плана".