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Волкер: Наш новый сайт "Противодействие российской агрессии в Украине"

Волкер: Наш новый сайт "Противодействие российской агрессии в Украине"
05:10 Сегодня Телеграф pravda.com.ua Фото: Facebook

Новости мира: Курт Волкер презентовал новый сайт "Противодействие российской агрессии в Украине".

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер представил сайт об агрессии России в Украине. Об этом он написал в twitter.

"Наш новый сайт "Противодействие российской агрессии в Украине" - инновационная попытка использовать снимки со спутников, карты и статистику, чтобы детализировать последствия российской агрессии в Украине", - написал Волкер.

"После украинской революции достоинства 2013-2014 гг. (она же Евромайдан) Россия незаконно захватила и оккупировала Крым и начала вооруженный конфликт на востоке Украины. Пять лет спустя Россия продолжает вооружать, обучать, управлять и воевать на стороне антиправительственных сил на востоке Украины, в то же время ложно настаивая на том, что она не является стороной конфликта", - указывается на сайте.

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На страницах сайта изложена хронология событий от оккупации Крыма и начала войны на Донбассе в 2104 году и захвата россиянами украинских кораблей в Черном море в ноябре 2018 года. Указані последствия этих событий для мирного населения и инфрастурктуры, перечислены другие гибридные методы войны против Украины, к которым прибегает Россия, и тому подобное.

"Россия несет прямую ответственность за боль и страдания в Украине", - подчеркивается на главной странице сайта.

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Украина, Россия, РФ, Сайт, Курт Волкер, Аггресия.
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