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США оставят около 200 военных в Сирии

США оставят около 200 военных в Сирии
07:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости мира: Соединенные Штаты оставят в Сирии примерно 200 военнослужащих, на которых будут возложены миротворческие функции.

США оставят в Сирии 200 своих военнослужащих по завершении процесса вывода войск, сообщил Белый дом.

"Небольшая группа военных миротворцев численностью 200 человек останется в Сирии на определенный период времени", - сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Она также проинформировала, что президенты США Дональд Трамп и Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе состоявшейся телефонной беседы обсудили вопросы, кающиеся зон безопасности в Сирии.

"Что касается Сирии, то президенты договорились о продолжении координации по вопросам создания там потенциальных зон безопасности", - говорится в сообщении.

В развитие этой договоренности Белый дом сообщил, что исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан и председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд "на этой неделе примут в Вашингтоне своих турецких коллег для дальнейших переговоров".

СМИ, комментируя эти заявления Белого дома, отмечают, что на минувшей неделе П.Шанахан посетил Европу, где пытался убедить союзников сохранять военное присутствие с Сирии после вывода американских войск.

Спецпредставитель Госдепа рассказал, почему США выводят силы с Сирии

В то же время, как сообщила накануне газета The Washington Post, союзники отклонили эту просьбу.

Союзники "единогласно" заявили США, что они "не останутся, если США выйдут (из Сирии - ред.)", рассказал газете один из источников. Франция и Великобритания - единственные страны помимо США, войска которых находятся на территории Сирии в рамках операции по борьбе с террористической организацией ИГИЛ во главе с Соединенными Штатами. Совместно с США они обучают курдские Сирийские демократические силы, а также участвуют в авиаударах.

Одна из основных просьб США к союзникам - сформировать силы, чтобы патрулировать "зону безопасности" на севере Сирии, не допуская, таким образом, конфликта между турецкими военными и военизированными формированиями сирийских курдов.

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Сирия, США, Дональд Трамп, Военніе.
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