В США смелая 79-летняя старушка загнала в шкаф грабителя

В американском штате Джорджия 79-летняя Гвендолин Агард при попытке кражи не растерялась и дала грабителю отпор. Как сообщает телеканал WSB-TV, 20-летний парень решил ограбить одиноко живущую старушку, но никак не ожидал, что она не растеряется и окажется не робкого десятка.

Сообщается, что когда грабитель проник в дом старушки, она встретила его с пистолетом в руках и произвела несколько выстрелов. Молодой парень так перепугался, что бросился прятаться от воинственной пенсионерки в шкаф.

Gwendolyn Agard, 79 years old, defended her home from a burglar with her two pistols. She looked at me today and said, “you know what I told him? Motherf***** if you come any further you’re a dead SOB.” Neither she nor the man was harmed and she says she grateful #uplateatl pic.twitter.com/LqZpC7L3RL

— Hope Ford (@hope_iam) 21 февраля 2019 г.