В США смелая 79-летняя старушка загнала в шкаф грабителя

Новости мира: 79-летняя жительница штата Джорджия Гвендолин Агард припугнула пистолетом вломившегося в ее дом грабителя, а он от страха спрятался в ее шкафу.

В американском штате Джорджия 79-летняя Гвендолин Агард при попытке кражи не растерялась и дала грабителю отпор. Как сообщает телеканал WSB-TV, 20-летний парень решил ограбить одиноко живущую старушку, но никак не ожидал, что она не растеряется и окажется не робкого десятка.

Сообщается, что когда грабитель проник в дом старушки, она встретила его с пистолетом в руках и произвела несколько выстрелов. Молодой парень так перепугался, что бросился прятаться от воинственной пенсионерки в шкаф.

Gwendolyn Agard, 79 years old, defended her home from a burglar with her two pistols. She looked at me today and said, “you know what I told him? Motherf***** if you come any further you’re a dead SOB.” Neither she nor the man was harmed and she says she grateful #uplateatl pic.twitter.com/LqZpC7L3RL — Hope Ford (@hope_iam) 21 февраля 2019 г.

Отмечается, что грабитель там таки просидел, пока не приехали сотрудники полиции и только в сопровождении них согласился покинуть свое убежище. Сотрудники полиции были сильно впечатлены отвагой миссис Агард и считают такое поведение в столь почтенном возрасте настоящим героизмом. Благодаря своему поступку, 79-летняя пенсионерка стала звездой дня и героиней теленовостей.

Как сообщалось ранее, полиция в швейцарском кантоне Цуг призвала общественность помочь им найти огромный искусственный стейк, который был украден. Полиция написала в твиттер, обратившись за помощью в поиске стейка размером с человека, который находился возле одного из ресторанов в городе Баар. Это не первый случай, когда в Швейцарии был украден гигантский искусственный мясной продукт, предназначенный для рекламных целей.