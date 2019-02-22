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Природа удивляет: впервые с 1962 года в Лос-Анджелесе пошел снег

Природа удивляет: впервые с 1962 года в Лос-Анджелесе пошел снег
16:20 Сегодня Телеграф По материалам: УНН

Новости мира: В американском штате Калифорния впервые с 1962 года пошел снег, это необычное явление для региона, ведь зимой средняя температура 10-15 градусов по Цельсию.

В Лос-Анджелесе на юго-западе американского штата Калифорния впервые с 1962 года пошел снег, местные жители поражены необычным явлением и активно комментируют погоду в социальных сетях.

Стоит отметить, что снег для данного региона является необычным явлением, ведь зимой средняя температура в регионе держится на уровне 10-15 градусов по Цельсию. Отмечается, что снег пошел в северных районах Лос-Анджелеса и округе Вентура, который в прошлом году сильно пострадал от лесных пожаров. Например, в горах вокруг Лос-Анджелеса часто идет снег, в самом городе это редкое явление.

Как сообщили метеорологи, в горных районах штата толщина снежного покрова достигала 5 сантиметров. Более того, синоптики предупредили о новом приближении еще одного атмосферного фронта с Аляски, который принесет новые осадки.

 

Местные жители активно распространяли видео со снегопадом в соцсетях и оживленно обсуждали погодные сюрпризы. Также сообщается, что в четверг утром 21 февраля из-за чрезвычайно холодного шторма в Лас-Вегасе выпал снег. К полудню снег пошел севернее - в районах Лос-Анджелеса и округа Вентура, остановив движение транспорта.

Напомним, на Среднем Западе США ряд штатов накрыли сильные снегопады и рекордные морозы. В Милуоки столбик термометра опустился до -29, что при сильном ветре ощущается как -44 градуса по Цельсию. Температура в Чикаго -45, в Миннеаполисе -47 с учетом ветра. Власти объявили о закрытии школ, авиакомпании отменили 1360 авиарейсов, отменена и доставка почты. Сообщалось о гибели 10 человек.

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США, Видео, Снег, Лас-Вегас, Фото, Малибу, Штат Калифорния.
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