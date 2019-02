Природа удивляет: впервые с 1962 года в Лос-Анджелесе пошел снег

В Лос-Анджелесе на юго-западе американского штата Калифорния впервые с 1962 года пошел снег, местные жители поражены необычным явлением и активно комментируют погоду в социальных сетях.

Стоит отметить, что снег для данного региона является необычным явлением, ведь зимой средняя температура в регионе держится на уровне 10-15 градусов по Цельсию. Отмечается, что снег пошел в северных районах Лос-Анджелеса и округе Вентура, который в прошлом году сильно пострадал от лесных пожаров. Например, в горах вокруг Лос-Анджелеса часто идет снег, в самом городе это редкое явление.

Как сообщили метеорологи, в горных районах штата толщина снежного покрова достигала 5 сантиметров. Более того, синоптики предупредили о новом приближении еще одного атмосферного фронта с Аляски, который принесет новые осадки.

As of 1250hrs, snow is falling at the 1500’ level in the Santa Monica Mountains above Malibu, CA. Roads will be slippery. Please drive safely! #LAweather @NWSLosAngeles @CHPWestValley @CaltransDist7 pic.twitter.com/jrgxlGg4Vr

— LACoFireAirOps (@LACoFireAirOps) 21 февраля 2019 г.